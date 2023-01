Zivilschutz im Einsatz. Bild: VBS/DDPS

Bundesrat will dem Zivilschutz zu mehr Personal verhelfen

In der Schweiz sollen mehr Personen als heute Zivilschutz leisten. Der Bundesrat will die Schutzdienstpflicht ausweiten und für den Zivilschutz auf Zivildienstleistende zurückgreifen, wie er am Mittwoch entschied.

Update folgt.

(red/sda)