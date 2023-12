Grüne-Präsident Glättli greift die SP an: «Wir schulden ihr nichts mehr»

Die Grünen ziehen aus dem Verhalten der SP – ihrer bis dahin «natürlichen Verbündeten» – ihre Schlüsse: «Die SP hat heute eine wohltuende Klarheit geschaffen», so Glättli. «Wir können uns – in aller Gelassenheit – überlegen, ob wir bei einer nächsten Gelegenheit auch einen Bundesratssitz auf Kosten der SP annehmen würden.» (lak/sda)

Auf die Frage, was er von der SP erwartet habe, antwortet der Noch-Präsident der Grünen: «Dass sie zumindest die Ehrlichkeit gehabt hätte, mehr als einen Morgen lang zum Offensichtlichen zu stehen, dass ihr das eigene Hemd näher ist als das, was sie vier Jahre predigte: Allianzen für progressive politische Perspektiven im Bundesrat.»

Die SP habe zehn Minuten vor Wahlbeginn erklärt, sie unterstütze den grünen Angriff auf den FDP-Sitz von Ignazio Cassis nicht, so Glättli. «Vier Jahre lang sagte sie, der Viererblock im Bundesrat, bestehend aus SVP und FDP, müsse geknackt werden. Vier Jahre lang versicherte die SP uns Grünen ihre Solidarität. Jetzt, bei diesen Bundesratswahlen, hätte die SP diesen Worten Taten folgen lassen können.»

Im Interview mit den Tamedia-Zeitungen zeigt sich Grünen-Chef Balthasar Glättli deshalb direkt und angriffig. Die Wahl sei auch befreiend gewesen, meint er. Seine Partei sei jetzt «befreit von falschen Rücksichtnahmen und von einer Solidarität mit der SP, die von ihr nicht erwidert wird», so Glättli.

Der Gemeinderat der Stadt Zürich hat am Mittwoch erste Korrekturen am Budget vorgenommen: So strich er unter anderem 20 Millionen Franken bei den Lohnkosten, da derzeit sowieso viele Stellen unbesetzt sind. Insbesondere SVP und FDP sahen im Budget noch mehr Luft, doch liefen sie im links-grün dominierten Gemeinderat bislang auf.