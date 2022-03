Der Bundesrat hat das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (Isos) für die Kantone Genf und Graubünden aktualisiert. Die Aktualisierung betrifft vor allem die Umgebung von Genf und Carouge sowie die Regionen Unterengadin/Münstertal, Albula und Plessur im Kanton Graubünden, wie der Bundesrat mitteilte. Der Liste hinzugefügt wurden im Kanton Genf die Cité de la Gradelle und das Dorf Pregny sowie im Kanton Graubünden das Dorf Schmitten. Aus der Liste gestrichen wurden in Genf Compesières und i Graubünden Bos-cha. Weiter wurde im Kanton Graubünden das Areal der Pulvermühle in Chur in die Aufnahme der Stadt integriert. Die rund zwanzig aktualisierten Ortsbildaufnahmen (5 in Genf, 19 in Graubünden) sind ab dem 4. Mai als Geodaten und als PDF auf dem Geoportal des Bundes (map.geo.admin.ch) verfügbar. (sda)