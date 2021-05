Schweiz

Corona Schweiz: Alain Berset erlaubt sich ein Spässchen



Lacher an der Medienkonferenz – Berset hat perfekte Antwort bereit

Erfreuliche Nachrichten für alle Stammtische von Romanshorn bis Carouge. Bereits Ende Mai sollen die Restaurants auch in den Innenräumen wieder öffnen können. Dies hat der Bundesrat am Mittwoch bei seiner Pressekonferenz in Bern verkündet.

Allerdings sollen in den Restaurants strenge Regeln gelten, um Infektionen mit dem Coronavirus zu verhindern. An einem Tisch dürfen demnach nicht mehr als vier Personen sitzen. Die Hygienemaske darf nur zur Konsumation von Getränken und Speisen abgenommen werden.

Zu diesen Regeln wollte ein Journalist am Mittwoch genaueres erfahren. Er habe eine ziemlich konkrete Frage, meinte er.

Er schilderte folgendes Szenario:

Vier Personen sitzen an einem Tisch und jassen. Es kommt eine fünfte Person hinzu, die geimpft ist und ein Zertifikat dabei hat.

Er wollte wissen:



«Weshalb muss der Wirt diese Person wegschicken?»

Alain Berset überlegte einen kurzen Moment – und erlaubte sich bei seiner Antwort ein kleines Spässchen. Aber schau selbst:

Berset beantwortet Jass-Frage: Video: watson

