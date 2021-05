#Kapo_Aargau wendet sich an die Kundgebungswilligen. Verzichten Sie auf eine Teilnahme an einer unbewilligten Demonstration! Wir bitten Unbeteiligte, von Reisen nach Aarau und Wettingen abzusehen. Melden Sie Personenansammlungen umgehend dem 117.#corona #demo #zuhausebleiben — Kapo_Aargau (@Kapo_Aargau) May 8, 2021

Offiziell ist die Corona-Demo abgesagt. Aber die Aargauer Polizei geht auf Nummer sicher und will sich nicht überraschen lassen. Schon am frühen Samstag Morgen. Sie ist am Bahnhof Aarau sehr präsent, und sie kontrolliert den gesamten Verkehr auf den Zufahrtsstrassen in die Kantonshauptstadt. Autos, die irgendwie auffällig sind, werden genau unter die Lupe genommen.Das Aufgebot an Beamten ist so gross wie kaum je in Aarau. Alleine in der Telli sind etwa ein Dutzend Polizisten im Einsatz. In der Stadt stehen zudem Gitter, mit denen Strassen kurzfristig gesperrt werden können. Etwa am Fuss des Tellirains. Die jüngste Erfahrung aus Altdorf und Rapperswil zeigt, dass Corona-Demos jeweils am frühen Nachmittag begannen.Etwa ein Dutzend Polizisten kontrollieren in der Telli den Verkehr, der in die Stadt hinein unterwegs ist. (chm)