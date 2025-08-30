klar18°
DE | FR
burger
Schweiz
Bundesrat

Alain Berset ins Spital eingeliefert

Secretary-General of the Council of Europe Alain Berset discusses during a panel titled &quot;The Council of Europe - A Key Mission for Europe and the World&quot; at the Graduate Institute Geneva, in ...
Der frühere Bundesrat und Europarats-Generalsekretär musste in der Nacht auf Samstag ins Spital eingeliefert werden.Bild: keystone

Alt-Bundesrat Alain Berset ins Spital eingeliefert

30.08.2025, 19:1730.08.2025, 19:34
Mehr «Schweiz»

Europarats-Generalsekretär Alain Berset ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ins Spital eingeliefert worden. Der Zustand des früheren Bundesrates ist laut der Organisation mit Sitz in Strassburg nicht besorgniserregend. Berset soll aber als Vorsichtsmassnahme einige Tage unter Beobachtung bleiben.

Infolgedessen musste Bersets Teilnahme am Strategieforum in Bled abgesagt werden. Die slowenischen Behörden wurden davon in Kenntnis gesetzt, wie es in der Mitteilung des Europarats vom Samstag weiter hiess. Derzeit sei Bersets Anwesenheit bei den für nächste Woche geplanten Verpflichtungen noch ungewiss.

Das Strategieforum in Bled in Slowenien wurde 2006 ins Leben gerufen, als das Land nach seinem Beitritt zur EU und zur Nato im Jahr 2004 den Weg der europäischen Integration beschritt. Das Strategieforum ist nach eigenen Angaben eine jährliche internationale Konferenz und eine globale Plattform für den Austausch über aktuelle und zukünftige gesellschaftliche und politische Herausforderungen.

Der 53-jährige Berset wurde im Juni 2024 zum Generalsekretär des Europarats gewählt. Der ehemalige sozialdemokratische Bundesrat ist der erste Schweizer in dieser Funktion. Der Freiburger hatte 2023 seinen Rückzug aus der Landesregierung nach zwölf Jahren angekündigt. (sda)

Das könnte dich auch noch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Weil wir die Kommentar-Debatten weiterhin persönlich moderieren möchten, sehen wir uns gezwungen, die Kommentarfunktion 24 Stunden nach Publikation einer Story zu schliessen. Vielen Dank für dein Verständnis!
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Tomi2
30.08.2025 22:03registriert März 2025
Der letzte, fähige Bundesrat
5819
Melden
Zum Kommentar
avatar
slnstrm
30.08.2025 22:25registriert August 2023
Gute Besserung.
426
Melden
Zum Kommentar
8
Meistgelesen
1
«Nur noch krank!» – am ESAF kosten zwei Nächte im Wohnwagen 2500 Franken
2
Der nächste Vollmond wird ganz besonders – er erscheint blutrot
3
Hier klicken für gute Laune – und 27 lustige Tierbilder
4
War's das mit dem Sommer? Das sagt der Meteorologe
5
Der Schweiz drohen weitere Probleme wegen Trump – und damit Negativzinsen
Meistkommentiert
1
YB engagiert jungen Engländer +++ Chelsea holt ManUtd-Angreifer Garnacho
2
Eigenmietwert: Darum fürchten sich die Solarinstallateure vor der Abschaffung
3
Dieser Politiker wehrt sich gegen Röstis Pläne: «Tempo 30 ist eine Chance für Zentren»
4
JD Vance erklärt sich bereit fürs Präsidentenamt, «wenn es zu einer Tragödie kommt»
5
Bundesrat will Trump Verzicht auf Digitalsteuer anbieten – scharfe Kritik
Meistgeteilt
1
Bericht: USA erwägen Umsiedlung im Gazastreifen ++ Thunberg bricht erneut nach Gaza auf
2
Ukrainer für Waffenruhe nur mit Garantien +++ Putin weiter nicht zu Gesprächen bereit
3
Unglücklich nach dem Umstieg aufs E-Auto? Was frühere Verbrenner-Fahrer wirklich denken
4
Mike Powell zeigt Carl Lewis den Meister und stellt einen Weltrekord für die Ewigkeit auf
5
ZSC siegt locker, Lausanne verliert erneut +++ Vingegaard dominiert an der Vuelta
50 Personen besetzen Kirche St. Leonhard in St.Gallen
In der Nacht auf Sonntag hat eine Personengruppe die Kirche St. Leonhard in St.Gallen besetzt. Nach stundenlangen Gesprächen mit der Polizei verliessen die rund 50 Personen am frühen Morgen die Liegenschaft freiwillig, wie die Stadtpolizei St.Gallen mitteilte.
Zur Story