Eva Herzog Bild: keystone

Eva Herzog verzichtet auf Bundesratskandidatur

Die Ständerätin Eva Herzog will nicht Bundesrätin werden. Das meldete die SP-Frau aus Basel-Stadt am Mittwoch via X (vormals Twitter).

Nach dem Rücktritt von Alain Berset wurde spekuliert, ob Herzog ein weiteres Mal als Bundesrätin kandidiert. Als Vertreterin eines Stadtkantons und einer starken Wirtschaftsregion wurden Herzog gute Chancen für ein Amt im Bundesrat prognostiziert.

Denn erst letzten Dezember unterlag Herzog bei der Ersatzwahl von Simonetta Sommaruga im dritten Wahlgang knapp der als Aussenseiterin gestarteten Baume-Schneider – die heute Vorsteherin des eidgenössischen Justizdepartements ist.

Herzog wird im nächsten Amtsjahr der kleinen Kammer vorstehen.

(yam)