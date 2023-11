SVP nominiert Zweierticket für die Nachfolge von Walter Thurnherr

Die SVP erhebt Anspruch auf den Sitz des zurücktretenden Bundeskanzlers Walter Thurnherr. Ihre Fraktion hat ein Zweierticket für die Bundeskanzler-Wahl nominiert. Antreten werden die Westschweizerin Nathalie Goumaz und der Deutschschweizer Gabriel Lüchinger.

Die 1965 geborene Goumaz wohnt im Kanton Freiburg. Sie war von 2016 bis Ende 2018 Generalsekretärin des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS). Seit Anfang 2019 hat sie dieselbe Funktion im von SVP-Bundesrat Guy Parmelin geführten Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF).

Der 1977 geborene Gabriel Lüchinger lebt in Herzogenbuchsee im Kanton Bern und ist ehemaliger Generalsekretär der SVP Schweiz. Zurzeit ist er Chef der Abteilung Internationale Sicherheit im Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA).

Es handle sich um zwei hervorragende Kandidaturen, schrieb die SVP in ihrer Mitteilung zur Nomination der Fraktion am Freitag. Damit gibt es drei Kandidierende für die Wahl am 13. Dezember. Die GLP hat diese Woche bereits Vizekanzler Viktor Rossi nominiert.

(hah/sda)