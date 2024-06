Bundesrätin Keller-Sutter präsentiert das Bundesbudget 2025 – jetzt live

Bundesrat will Fake News mit eigener App kontern – Plattform-Regulierung verzögert sich

Es ist bereits das sechste Jahr in Folge mit ausserordentlichem Zahlungsbedarf. Das vierte Mal ist es aufgrund des Schutzstatus S. Dafür hat der Bundesrat allerdings einen Ausstiegspfad beschlossen. Aktuell schätzt er, dass er 2026 noch 550 Millionen ausserordentlich beantragen muss, ab 2027 jedoch gar keine mehr.

Anfang Jahr beschloss der Bundesrat Massnahmen, die den ordentlichen Haushalt 2025 um über zwei Milliarden Franken entlasten. Auch höhere Einnahmenschätzungen bei der direkten Bundessteuer verbesserten die Haushaltslage weiter, wie der Bundesrat in einer Medienmitteilung erklärt. Es gab einen deutlichen Anstieg besonders bei den Einkommens- und Gewinnsteuereinnahmen. Ein Schuldenbremse-konformes Budget kann der Bundesrat allerdings nur wegen eines Rückgriffs auf die Ausserordentlichkeit präsentieren.

An seiner heutigen Sitzung verabschiedete der Bundesrat das Zahlenwerk für den Voranschlag 2025 und den Finanzplan 2026–2028 . Kommendes Jahr resultiert ein Finanzierungsdefizit von 700 Millionen Franken. Ab 2027 drohen weiter Finanzierungsdefizite in Milliardenhöhe.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

In Israel müssen jetzt auch Ultraorthodoxe in die Armee

Handball-Nati-Goalie von Doping freigesprochen +++ Rigorose Dopingtests an Tour de France

Swissmem-Präsident: «Wir brauchen Zuwanderung in den Arbeitsmarkt»

Mann in St.Gallen schlägt Pitbull mit Axt tot

Orbán in schweren Unfall in Stuttgart verwickelt – Polizist tot

Darum dauerte VAR-Check bei Niederlande – Frankreich so lange 😂 + Varga postet aus Spital

Eine umstrittene Fahne am Spiel der Schweizer Nati sorgt für Diskussionen

Polizei verhaftet zwei Männer nach Diebestour durch die Schweiz

Am Montag wurden in Winterthur zwei Männer von der Kantonspolizei Zürich kontrolliert. Im Gepäck der beiden wurden Waren aus mehreren Diebstählen in verschiedenen Kantonen gefunden.

Polizisten der Kantonspolizei Zürich fielen am Montag zwei Personen auf, die scheinbar ziellos durch die Winterthurer Altstadt liefen und dabei Passanten beobachteten. Bei der Kontrolle der beiden Männer kamen zahlreiche Gegenstände, wie Sonnenbrillen, Mobiltelefone und weitere Wertsachen im Gepäck zum Vorschein, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.