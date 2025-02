Bundesrat lehnt Initiative für erleichterte Einbürgerung ab

Noch fehlt beim Trump-Chaos eine Strategie des Bundesrats – so sehen Cassis' Ideen aus

US-Präsident Trump pflügt die Weltpolitik um - schneller als der Bundesrat reagieren kann. Noch fehlt eine Strategie, wie sich die Schweiz im Kampf der Weltmächte positionieren soll. In einer Grundsatzrede hat Ignazio Cassis seine Stossrichtung dargelegt.

Trump am Morgen. Trump am Mittag. Trump zum Znacht. Wer die Nachrichten verfolgt, läuft Gefahr, schnell den Überblick zu verlieren: Was hat der US-Präsident gerade Neues angekündigt? Was hat er schon beschlossen? Und wo ist er bereits wieder zurückgekrebst?