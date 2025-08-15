sonnig31°
DE | FR
burger
Schweiz
Bundesrat

Bundeskanzlei muss Weinliste des Bundesrats offenlegen

Bundesrat Didier Burkhalter, rechts, und sein Nachfolger Ignazio Cassis stossen mit einem Glas Wein an, bei der Schluesseluebergabe des Departementes des EDA, am Dienstag, 31. Oktober 2017, in Bern. ( ...
Bundesrat Ignazio Cassis und der ehemalige Bundesrat Didier Burkhalter stossen an.Bild: KEYSTONE

Bundeskanzlei muss Weinliste des Bundesrats offenlegen

15.08.2025, 12:0015.08.2025, 14:59
Mehr «Schweiz»

Ein Westschweizer Journalist erhält Zugang zur Weinliste des Bundesrats. Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Beschwerde des Mannes gutgeheissen. Die Bundeskanzlei hatte die Einsicht mit dem Argument verweigert, die Dokumente fielen in die Zuständigkeit der Regierung.

Der Journalist des Westschweizer Fernsehen RTS reichte sein Einsichtsgesuch 2023 bei der Bundeskanzlei ein. Er bat sie, ihm die Liste der im Weinkeller des Bundesrats angebotenen Weine, das Budget für die Anschaffungen in den letzten fünf Jahren, die Richtlinien für die Nutzung des Weinkellers und die Kriterien für die Auswahl der Weine mitzuteilen.

Die Kanzlei lehnte den Antrag ab. Sie vertrat die Ansicht, dass die Dokumente in den Zuständigkeitsbereich der Regierung und somit nicht unter das Öffentlichkeitsgesetz fallen. Nachdem die Schlichtung durch den Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) gescheitert war, wandte sich der Journalist mit Erfolg ans Bundesverwaltungsgericht.

Dieses hat in einem am Freitag veröffentlichten Urteil entschieden, dass die Kanzlei vier Dokumente offenlegen muss: die bei Bestellungen anzugebenden Informationen, die Weinliste Ende Dezember 2023, die Richtlinie bezüglich der Personen, die zur Auswahl, Bestellung und Verwendung der Weine berechtigt sind, und schliesslich das Budget für die Jahre 2019 bis 2023.

Namen der Produzenten

In seiner Begründung hält das Gericht fest, die Kanzlei habe bei der Erstellung der Dokumente als Verwaltungseinheit gehandelt. Daraus folge, dass die Dokumente dem Öffentlichkeitsgesetz unterliegen würden. Dies wäre nicht der Fall, wenn die Kanzlei als Stab des Bundesrats tätig gewesen wäre.

Die Richter haben sich auch ausführlich mit der Veröffentlichung der Namen der Weinproduzenten befasst. Sie sind zum Schluss gelangt, dass eine Anonymisierung der Namen die vom Journalisten angeforderten Dokumente weitgehend ihres Interesses berauben würde. (Urteil A-313/2025 vom 7.8.2025) (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
7 faszinierende Tiere, die ausgestorben sind
1 / 10
7 faszinierende Tiere, die ausgestorben sind

Wir befinden uns momentan im grössten Massensterben der letzten 10 Millionen Jahre. Alleine in den vergangenen 500 Jahren sind Hunderte von einzigartigen Tieren auf der ganzen Welt, wie der berüchtigte Dodo-Vogel, verschwunden.
quelle: public domain
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Proteste in Serbien eskalieren
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Hitze in der Schweiz? Darüber kann man hier bei 51 Grad nur lachen
3
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
4
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
5
«Man sollte nicht nackt schlafen»
Meistkommentiert
1
FCSG-Stürmer Geubbels verhandelt mit Paris +++ Bayern nimmt Woltemade-Poker wieder auf
2
«Schlicht nicht für Frauen geschaffen» – Präsident des FC Horw über Frauenfussball
3
Der Bundesrat will den Bau von neuen AKWs in der Schweiz wieder erlauben
4
«Damit gefährdet Rösti Versorgungssicherheit»: Scharfe Kritik an Bundesrat nach AKW-Wende
5
Kein Fixpreis, keine Volksabstimmung – das Wichtigste aus der Pressekonferenz zum F-35
Meistgeteilt
1
Hisbollah: Entwaffnung könnte zu Bürgerkrieg führen +++ Trump will Journalisten in Gaza
2
«We stand with Ukraine» – Protest in Alaska vor Trump-Putin-Gipfel
3
Wie es für Elon Musk mit seinem gehypten Tesla-Restaurant läuft
4
Wie soll die Schweiz auf die US-Zölle reagieren? Das meint die Bevölkerung
5
Zeit statt Geld – der HCD lockt Ken Jäger mit Sieben-Jahres-Offerte
Mann greift in Zuzwil SG Schwester und Eltern mit Messer an und verletzt sie
Ein 23-jähriger Filipino hat in der Nacht auf Freitag gegen 2.20 Uhr in Zuzwil SG seine Eltern sowie seine Schwester mit einem Messer schwer verletzt. Sie wurden in die umliegenden Spitäler gebracht. Die Polizei nahm den Mann am Tatort fest.
Zur Story