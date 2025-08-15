recht sonnig17°
DE | FR
burger
Schweiz
International

Verhandlungen über ein Plastikabkommen in Genf gescheitert

Verhandlungen über ein internationales Plastikabkommen in Genf gescheitert

15.08.2025, 06:4015.08.2025, 06:57
Mehr «Schweiz»
Inhaltsverzeichnis
Das ist passiertGrosse Verwirrung am DonnerstagDelegierte verärgertDer zentrale Streitpunkt

Das ist passiert

Die Verhandlungen in Genf über ein internationales Abkommen gegen Plastikverschmutzung sind wegen einem fehlenden Konsens gescheitert. Der Vorsitzende der Gespräche, Luis Vayas Valdivieso, und mehrere Delegationen berichteten am Freitag darüber.

epa12301127 Chair of the International Negotiating Committee Luis Vayas Valdivieso arrives for a plenary session of the Second Part of the Fifth Session of the Intergovernmental Negotiating Committee ...
Luis Vayas Valdivieso, der Vorsitzende der Gespräche in Genf.Bild: keystone

Grosse Verwirrung am Donnerstag

Bereits am späten Donnerstagabend hatten sich Probleme angedeutet. Der Konferenzvorsitzende Valdivieso vertagte die Verhandlungen der 185 Staaten um kurz vor Mitternacht auf Freitag. Das löste bei den Anwesenden Verwirrung aus, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

Valdivieso sah sich gezwungen, vor Ablauf der Mitternachtsfrist eine Plenarsitzung zu eröffnen, um in völliger Verwirrung anzukündigen, dass die Gespräche am Freitag fortgesetzt würden. Das nächste Treffen in diesem Format werde «zu einer noch festzulegenden Zeit» stattfinden, fügte der Konferenzvorsitzende hinzu, bevor er den Saal eilig verliess.

Delegates reacts during a plenary session of Second Part of the Fifth Session of the Intergovernmental Negotiating Committee on Plastic Pollution (INC-5.2), at the European headquarters of the United ...
Am Donnerstag herrschte in Genf grosse Verwirrung bei den Delegierten.Bild: keystone

Die Ankündigung führte zu einer enormen Verwirrung unter den Delegationen. Einige wussten nicht, ob die Gespräche in der Nacht in kleinen Gruppen fortgesetzt würden oder nicht. Die meisten verliessen schliesslich den Völkerbundpalast. Ein gutes Viertel der Teilnehmenden blieb noch lange im Saal.

Delegierte verärgert

Zuvor hatte sich eine Menschenmenge um den dänischen Umweltminister Magnus Heunicke versammelt, dessen Land zurzeit dem Rat der Europäischen Union vorsteht. Einige Delegierte äusserten ihr Unverständnis: «So etwas habe ich noch nie gesehen», sagte sie zu Keystone-SDA. Später kündigten übereinstimmende Quellen ein Treffen der Delegationsleiter um 02.00 Uhr oder vielleicht 03.00 Uhr an.

Die Kritik an Valdiviesos Vorgehensweise häufte sich. Nichtregierungsorganisationen (NGO) sprachen von einer «Beleidigung» der Zivilgesellschaft. Einige südamerikanische Delegierte machten keinen Hehl aus ihrer Verärgerung über den ecuadorianischen Botschafter, der mit einem wenig ambitionierten überarbeiteten Textentwurf am Mittwoch bei den meisten Ländern enorme Wut ausgelöst hatte. Von Bundesrat und Umweltminister Albert Rösti über den französischen Präsidenten Emmanuel Macron bis hin zu vielen Entwicklungsländern wurde dieser als «inakzeptabel» bezeichnet.

Switzerland&#039;s Transport, Environment, Energy and Communications Minister Federal Councillor Albert Roesti, briefs the media during a press conference, at the Second Part of the Fifth Session of t ...
Bundesrat und Umweltminister Albert Rösti.Bild: keystone

Der zentrale Streitpunkt

Der Streit über den Text fand zwischen zwei Gruppen statt: Mehr als 100 weitere Länder wollten die Plastikproduktion auf ein nachhaltiges Niveau begrenzen, Einwegplastik wie Besteck, Becher und Verpackungen aus dem Verkehr ziehen und auf wiederverwendbare Produkte, Recycling und Kreislaufwirtschaft setzen. Dagegen standen Länder, die den Rohstoff für das Plastik haben: Öl. Darunter sind Saudi-Arabien, der Iran und Russland. Diese Länder taten alles, um Produktionsbeschränkungen zu verhindern.

Mehr folgt in Kürze ...

(sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Hitze in der Schweiz? Darüber kann man hier bei 51 Grad nur lachen
3
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
4
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
5
«Man sollte nicht nackt schlafen»
Meistkommentiert
1
Imeri für ein Jahr von YB zu Thun ++ Real Madrid blättert 45 Mio. Euro für Mastantuono hin
2
«Schlicht nicht für Frauen geschaffen» – Präsident des FC Horw über Frauenfussball
3
Schweizer Flug-Fieber pulverisiert den nächsten Rekord
4
Der Bundesrat will den Bau von neuen AKWs in der Schweiz wieder erlauben
5
HCD verlängert mit Goalie-Duo +++ ZSC holt Ersatzstürmer für verletzten Ersatzstürmer
Meistgeteilt
1
Wie es für Elon Musk mit seinem gehypten Tesla-Restaurant läuft
2
Deutsche Rüstungsfirma Renk könnte Lieferstopp nach Israel umgehen
3
Dieser gigantische Holz-Muni wird garantiert DAS Fotosujet des ESAF
4
Wie soll die Schweiz auf die US-Zölle reagieren? Das meint die Bevölkerung
5
Kein Fixpreis, keine Volksabstimmung – das Wichtigste aus der Pressekonferenz zum F-35
Strafprozess gegen René Benko am 14. und 15. Oktober in Innsbruck
Der erste Strafprozess gegen Signa-Gründer und Pleitier René Benko wird am 14. und 15. Oktober am Landesgericht Innsbruck stattfinden. Dies teilte das Gericht am Donnerstag mit.
Zur Story