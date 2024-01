Schweizer identifizieren sich am meisten mit der Migros – unsere User sehen das anders

Bist du ein Migros- oder ein Coop-Kind? Fast jede Person in der Schweiz ist mit einem der beiden Läden aufgewachsen. In unserer Kommentarspalte stellt sich aber heraus: Vor allem von einem von beiden wenden sich unsere User ab.

Die Migros ist das Unternehmen, mit dem sich die Menschen in der Schweiz am stärksten identifizieren können.

Laut einer am Donnerstag publizierten Studie versteht es kein Unternehmen in der Schweiz besser als der Detailhandelskonzern, mit seinen Kunden eine Beziehung aufzubauen.

Bei den Einen schrillen da bereits die Alarmglocken:

Was die Studie damit sagen will: Der Migros gelingt es am besten, Kundschaft anzulocken, auch wenn diese beispielsweise einen weiteren Weg auf sich nehmen muss. Am zweitmeisten können sich die Studienteilnehmenden mit Schokoladenhersteller Lindt identifizieren. Erst auf dem dritten Platz folgt Migros' grosser Rivale Coop.

Im Ranking aufgeführt sind zwar auch noch Versicherungen, Banken und Lebensmittelmarken, doch in der Kommentarspalte dreht sich alles nur noch um Migros, Coop und ihre Konkurrenten.

Das hattet ihr dazu zu sagen:

Migros

Es gibt einige User, die sich mit der Studie einig sind. Bei diesem User hat dies vor allem technische Gründe:

Von wegen «längere Wege auf sich nehmen». Bei den einen wird einfach in dem Laden eingekauft, der am nächsten liegt:

Dieser User nennt das Merkmal, das die Migros von ihren Konkurrenten abhebt:

Und dieser ... Nun ja ...

Konvertierende

Besonders viele Kommentare gab es von Konvertierenden. Was dabei auffällt: Alle wenden sich vom selben Unternehmen ab.

Konvertiert wird vor allem in eine Richtung: zum Coop.

Teilweise ebenfalls aus pragmatischen Gründen:

Teilweise aus ästhetischen Gründen:

Teilweise aus ethischen Gründen:

Coop

Was ist denn so gut am Coop? Dieser User erklärt's:

Allerdings äussern sich nicht alle so überzeugt über den Migros-Rivalen:

Diese Person steht schon arg auf der Kippe:

Coop – aus einem bestimmten Grund

Es gibt aber durchaus User, die mit Überzeugung zu Coop stehen. Aus einem bestimmten Grund:

Cnip? Clap? Crop? Man weiss es nicht ...

Weder noch

Dann gibt es natürlich noch diese Kategorie:

Mit wirtschaftlicher Begründung:

Aldi, Lidl & Co

Auch folgende Kommentare fallen in die «weder noch» Kategorie, liefern aber noch konkrete Alternativen: allen voran Aldi und Lidl.

Grund dafür sind die günstigeren Preise:

Wieso mehr bezahlen?, fragt sich dieser User.

R.I.P EPA

Copp, Migros, Lidl, nichts da. Einige wünschen sich die EPA zurück. Jenes Schweizer-Warenhaus, das 2005 seine Tore für immer schloss, in der Erinnerung aber noch immer lebendig ist: