Listerien-Verdacht: Coop ruft Naturaplan Bio Mischsalat zurück

Bereits gekaufte Ware kann in die Verkaufsstellen zurückgebracht werden. Der Verkaufspreis wird dabei zurückerstattet. Für weitere Auskünfte können sich Kundinnen und Kunden an den Coop-Kundendienst wenden.(ome)

Berner Polizei rüstet sich für Nahost-Demo vom Samstag

Die Berner Polizei will an der nationalen Nahost-Demo vom kommenden Samstag Präsenz markieren. Sie werde mit einem «sichtbaren Dispositiv» in der Berner Innenstadt im Einsatz stehen, teilte sie am Donnerstag mit.