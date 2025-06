Listerien: Coop ruft Naturaplan Bio Mischsalat zurück

Bereits gekaufte Ware kann in die Verkaufsstellen zurückgebracht werden. Der Verkaufspreis wird dabei zurückerstattet. Für weitere Auskünfte können sich Kundinnen und Kunden an den Coop-Kundendienst wenden. (ome)

Die betroffenen Produkte wurden bereits für den Verkauf gesperrt. Erhältlich waren diese vom 13. Juni bis 18. Juni in Coop-Supermärkten, den Coop-City-Warenhäusern sowie auf Coop.ch.

Wegen Listerien ruft Coop den Naturaplan Bio Mischsalat zurück. «Es besteht eine potenzielle Gesundheitsgefährdung und es wird empfohlen, das Produkt nicht zu konsumieren», schreibt Coop in einer Medienmitteilung.

