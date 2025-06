Einkaufen an Pfingsten: So behältst du die Nerven

Umweltverbände wie Greenpeace und Oceancare glauben gemäss der «Sonntagszeitung» nicht daran, dass die Detailhändler an den Sackgebühren festhalten, wenn sie die Vereinbarung nicht mehr weiterführen. Die Umweltverbände betonen, dass immer mehr kleine Plastikteilchen in Mensch und Wasser nachgewiesen werden.

Ander sehen dies Coop und Migros. Sie wollen and den Sackgebühren festhalten und die Vereinbarung weiterführen.

Zwar kündigen oben genannte Detailhändler nicht das Ende der Sackgebühren an. Sie wollen sich dazu jedoch nicht mehr verpflichten. Die Sackgebühren würden demnach nur noch auf Basis eines Commitments erhoben.

Zum Verband gehören demnach Detailhändler wie Aldi, Lidl, Landi und Volg an. Seit die Gebühr auf die Plastiksäcke eingeführt wurde, konnte der Verbrauch um 88 Prozent reduziert werden.

Die fünf Rappen pro Plastiksack an der Ladenkasse könnten gemäss der «SonntagsZeitung» bald verschwinden. Der Handelsverband Swiss Retail Federation prüft, einen entsprechenden Vertrag auf Ende Jahr zu kündigen, wie die Zeitung schrieb.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Was du einkaufen möchtest.

Was du einkaufen möchtest.

Warum Trump und Musk sich zoffen

Die ökonomischen Hintergründe des Streits der beiden Mega-Narzissten.

«Kill the bill», hat Elon Musk auf seiner Plattform X gepostet und das getreu seinem pubertären Humor mit einem Meme aus «Kill Bill», einem Film des Kult-Regisseurs Quentin Tarantino, untermalt. Der reichste Mann der Welt gibt vor, sich Sorgen um die Zukunft der USA zu machen, da Trumps «Big and Beautiful Bill» (BBB) das Land in den Staatsschulden-Abgrund reissen werde. Natürlich ist das geheuchelt, doch ganz Unrecht hat Musk nicht. Das rasante Anwachsen der Staatsschulden wird zu einem Problem für die USA.