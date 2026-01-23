Bundesamt für Sozialversicherungen warnt vor betrügerischen Mails

Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) warnt vor betrügerischen Mails. Diese würden im Namen von Amtsdirektorin Doris Bianchi verschickt und forderten die Empfängerinnen und Empfänger zu Rückerstattungen auf, schreibt es.

Das BSV stellt in einer Mitteilung auf seiner Webseite klar, dass es niemals derartige Mails verschicke, weder an Privatpersonen noch an Institutionen. Es handle sich um einen Phishing- und einen CEO-Betrugsversuch.

Die Mitteilung auf der Webseite des BSV.

Die Mails müssten ignoriert werden. Das BSV warnt zudem ausdrücklich davor, mitgeschickte Links anzuklicken. Den Vorfall hat es dem Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) gemeldet.

Beim Phishing versuchen Kriminelle, an Passwörter und persönliche Daten ihrer Opfer zu gelangen. Sie geben sich nach Angaben des Bacs als bekannte Firmen aus und fordern per Mail dazu auf, auf einen Link zu klicken. Dieser führt zur nachgemachten, betrügerischen Webseite statt zur echten.

Beim CEO-Betrug handelt es sich um dringende Zahlungsaufforderungen im Namen einer Führungsperson eines Unternehmens. Angeschriebene Opfer sollen laut Bacs so motiviert werden, dringende Zahlungen rasch zu tätigen. Das Bundesamt empfiehlt, ohne Rücksprache mit dem Absender oder der Absenderin kein Geld zu überweisen. (sda)