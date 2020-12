Keine Lust auf Quarantäne – 200 Briten flüchten aus Verbier

Zehn Personen bei Lawinen im Wallis mitgerissen – prekäre Verhältnisse dauern an

Bei drei Lawinen ausserhalb gesicherter Skigebiete sind am Samstag im Wallis zehn Personen mitgerissen worden. Eine Person wurde dabei nach Polizeiangaben verletzt. Die Walliser Behörden warnen vor erheblicher Lawinengefahr.

Eine Lawine hatte sich am Samstag um 10.35 Uhr in Siviez VS gelöst und drei Personen mitgerissen. Rund drei Stunden donnerte eine weitere Lawine im selben Gebiet zu Tal. Sie riss fünf Personen mit sich. Schliesslich kam es in Arolla VS zu einem weiteren Lawinenniedergang, …