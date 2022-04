Zufallsopfer oder Verbindung zu Massnahmengegnern? Grund für Berger-Entführung unklar

Am Mittwoch, 6. April, sorgte eine Polizeimeldung für Schlagzeilen. In Wallisellen ZH kamen bei einem Polizeieinsatz zwei Personen ums Leben. Ein 38-jähriger Mann tötete seine 28-jährige Begleiterin, ehe er selbst bei einem Schusswechsel mit der Polizei uns Leben kam. Grund für den Polizeieinsatz war eine vorangegangene Entführung: Der 38-Jährige hatte am 31. März einen Mann gekidnappt und mit Waffen bedroht, ehe er ihn noch in der gleichen Nacht wieder gehen liess.

Das war die Polizeimeldung: Polizeirapport Entführer (38) und Frau sterben nach Schusswechsel mit Polizei in Wallisellen

Seit Freitagabend ist der Vorfall nun auch auf politischer Ebene angekommen. Der Grund: Wie Recherchen der Tamedia-Zeitungen gezeigt haben, handelt es sich beim Entführungsopfer um Christoph Berger, den Präsidenten der Eidgenössischen Impfkommission. Mittlerweile wurde sein Name aufgrund einer superprovisorischen Verfügung des Bezirksgerichts Zürich gelöscht.

Hintergründe von Bergers Entführung sind nach wie vor unklar. Der Betroffene selbst äussert sich gegenüber den Medien nicht zum Vorfall. Aufgrund seiner Präsenz während der Impfkampagne gegen das Coronavirus wird vielerorts spekuliert, die Entführung könne mit seiner Funktion als Impfchef zu tun haben.

Eine solche Verbindung ist allerdings nicht sicher. Gemäss Insiderinformationen von CH Media sind derzeit zwei andere Szenarien realistischer: Entweder soll Berger ein reines Zufallsopfer gewesen sein oder der Entführer wusste, dass Berger eine bekannte Person war, aber nicht, aus welchem Grund. Es hätte damit auch eine andere medial präsente Person treffen können, die nicht im Zentrum der Coronavirus-Berichterstattung stand. Auch Berger selbst soll mitgeteilt haben, es sei nicht klar, ob der Täter von seiner beruflichen Tätigkeit gewusst habe.

Christoph Berger bei einer Medienkonferenz zur Corona-Pandemie am 22. März. Bild: keystone

Flat-Earther festgenommen

Eine Verbindung zu Corona-Massnahmengegnern gibt es allerdings. Die Staatsanwaltschaft Zürich gab am Freitag bekannt, in Zusammenhang mit dem Vorfall in Wallisellen einen 34-jährigen Schweizer festgenommen zu haben. Es werde derzeit abgeklärt, wie und ob er an der Tat beteiligt gewesen sei, so die Polizei. Es gelte die Unschuldsvermutung.

Gemäss dem «SonntagsBlick» handelt es sich beim 34-Jährigen um den Geschäftspartner des Entführers – einen «glühenden Verschwörungstheoretiker», wird berichtet. Dieser soll bekennender Anhänger der Flat-Earth-Theorie sein, also der festen Überzeugung, die Erde sei flach.

Zudem soll er gemäss dem «Blick» bei einer Demonstration von Corona-Massnahmengegnern in Liestal mitmarschiert sein. Dabei soll er mit einem Transparent mit dem Schriftzug «The earth ist flat» sowie einem QR-Code, der zu einer Website mit Verschwörungstheorien, die unter anderem den Holocaust leugneten, durch die Strassen gezogen sein.

In Liestal BL nahmen über 10'000 Leute an einer Demonstration gegen Corona-Massnahmen tei. Bild: keystone

Zahlreiche Anfeindungen und Drohungen

Die Entführung von einem der präsentesten Exponenten der Schweizer Corona-Politik könnte die Spitze des Eisbergs sein, den es seit Beginn der Pandemie gibt. Zu einem derartigen Zwischenfall war es bisher nicht gekommen, allerdings wurden Politiker und Experten zuletzt immer wieder bedroht. Laut einer Statistik des Bundesamtes für Polizei stieg die Anzahl Bedrohungen in der Schweiz im Jahr 2021 auf 1215 an. Damit sind die Meldungen mehr als viermal so hoch wie noch vor zwei Jahren.

Leute aus der Corona-Politik sind dabei stark betroffen: Der oberste Kantonsarzt Rudolf Hauri sagte gegenüber der «NZZ am Sonntag», in den letzten Jahren seien «Beschimpfungen und auch sehr konkrete Gewaltdrohungen» an Corona-Exponenten gerichtet worden. Einzelne Personen würden deshalb polizeilich überwacht. FDP-Politiker Christian Wasserfallen wurde gedroht, er und seine Partei würden «gerichtet werden». Mitte-Nationalrat Lorenz Hess erfuhr von einem Aufruf, ihn «kaltzumachen». Und SP-Gesundheitsminister Mathias Reynard erhielt Morddrohungen, als er sich im Oktober für ein Ja zum Covid-Gesetz aussprach. (dab)