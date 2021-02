Wird der Lockdown im März gelockert? Es sieht wohl eher nicht danach aus

Saharastaub: «Luft auf den Berggipfeln ist so schlimm wie in China an schlimmen Tagen»

Die Schweiz erlebt ihr rotes Wunder. Eine Ladung Saharastaub hat am Vormittag das Land erreicht. Und das nicht zu knapp, wie zahlreiche Bilder zeigen:

Die Feinstaubkonzentration ist ab dem Mittag stark angestiegen. Auf den Alpengipfeln sei die Luft so belastet wie in Städten in China oder Indien an schlimmen Tagen, teilte Kachelmannwetter mit. Auf dem Jungfraujoch BE wurde am Mittag ein Wert von 744 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen. In der Schweiz liegt der Grenzwert für das Jahresmittel bei …