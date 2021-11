Parmelin appelliert an Bevölkerung – das schreiben die Sonntagszeitungen

Der Appell von Bundespräsident Guy Parmelin an die Bevölkerung, der Aufruf zur Beschleunigung der Booster-Impfungen und die Rückkehr von Roger Schawinski auf den Bildschirm: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.

Themen rund um das Coronavirus:

Omikron: Parmelin fordert «Impfen, impfen, impfen»

Bundespräsident Guy Parmelin richtet sich vor dem Hintergrund der neu entdeckten Coronavirus-Variante Omikron mit einem Appell an die Bevölkerung. Es gelte nun, noch mehr und noch schneller zu impfen. Gerade die Booster-Impfung sei für jene, die vor mehr als sechs Monaten zum zweiten Mal geimpft worden seien, jetzt sehr wichtig, sagte Parmelin gegenüber der «SonntagsZeitung». Der Bundespräsident forderte insbesondere die Südafrika-Rückkehrer zur Vorsicht auf. Er verlange, dass diese Personen sich in Quarantäne begäben. So solle verhindert werden, dass die neue Corona-Variante rasch und breit in der Schweiz eingeschleppt werde.

Parmelin ruft wiederholt zum Impfen auf. Bild: keystone

Umfrage: Zwei Drittel sprechen sich für die 2G-Regel aus

Gemäss einer repräsentativen Umfrage des «SonntagsBlicks» ist eine deutliche Mehrheit von 62.8 Prozent der Schweizer Bevölkerung dafür, das Regime gegenüber ungeimpften Personen zu verschärfen. Knapp zwei Drittel der befragten Personen sprachen sich dafür aus, die 2G-Regel - Teilnahme am öffentlichen Leben nur für Geimpfte und Genesene - einzuführen. Eine Impfpflicht begrüssen 53 Prozent. Gar 69 Prozent würden es begrüssen, wenn Pflegerinnen und Pfleger zur Immunisierung gezwungen würden. Rechtlich wäre ein solcher Schritt auf Basis des Epidemiengesetzes schon heute möglich. Chancenlos wäre ein Lockdown. Nur knapp jeder Fünfte kann sich für einen Stillstand erwärmen.

Spitaldirektor warnt: «Geht das so weiter, ist die Triage nicht mehr vermeidbar»

Spitaldirektoren warnen derweil davor, dass bei weiter rasant steigenden Infektionszahlen die Triage von Patientinnen und Patienten kaum mehr vermeidbar sei. Uwe E. Jocham, Direktor des Inselspitals, richtet laut «SonntagsBlick» einen Appell an die Bevölkerung. Es sei wichtig, dass sich nun alle an die Massnahmen hielten. Das Motto laute «impfen und boostern». Im Inselspital mangle es bereits beim Normalbetrieb an Personal. Es sei nicht auszudenken, wenn die Intensivstationen ausgebaut werden müssten. Ernsthafte Sorgen bereitet die Entwicklung auch Daniel Germann, Chef des Kantonsspitals St. Gallen. Er appellierte an den Bundesrat, nun koordinierte Massnahmen zu beschliessen.

Zahl der Intensivpatienten steigt stark an

In den letzten zwei Wochen hat sich die Lage auf den Intensivstationen der Spitäler dramatisch verschlechtert, wie Recherchen der «SonntagsZeitung» zeigen. In mehreren Kantonen gebe es nur noch ein freies Bett auf der Intensivstation. Stand Freitag benötigten schweizweit bereits 190 Covid-Patientinnen und Patienten Intensivpflege - mit stark steigender Tendenz. Ab 200 Covid-Patienten würden auf den Intensivstationen weniger dringliche Eingriffe verschoben. Gleichzeitig habe in den letzten Monaten die Gesamtzahl der Intensivbetten kontinuierlich abgenommen, dies vor allem wegen des Personalmangels. Derzeit liege die Zahl noch bei 854 Betten gegenüber 1000 vor einem Jahr.

Die Lage auf Intensivstationen ist angespannt. Bild: keystone

Finanzielle Verhältnisse: Situation der Schweizer hat sich trotz Corona verbessert

Trotz Corona-Pandemie hat sich die finanzielle Situation der Schweizer Bevölkerung in den letzten zwei Jahren eher verbessert. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts Intervista im Auftrag der Migros Bank hervor, die der «SonntagsBlick» veröffentlicht hat. Während jede zweite befrage Person angab, finanziell besser dazustehen als vor Ausbruch der Krise, beklagten nur 17 Prozent eine Verschlechterung. Diese überraschende Entwicklung dürfte damit zusammenhängen, dass sich die Bevölkerung während der Pandemie eingeschränkt habe. Man gehe weniger ins Restaurant, ins Kino oder an Grossanlässe.

Sonstige Themen:

Aufstand der Pharmaindustrie gegen Bern

Die Pharmabranche befürchtet, den Anschluss an den Europäischen Wirtschaftsraum zu verlieren, nachdem der Bundesrat die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen mit der EU abgebrochen hat. Laut «NZZ am Sonntag» fordert der Dachverband Interpharma vom Bund, die Beziehung der Schweiz zur EU zu klären. Sonst werde die Industrie auf ihrem grössten Absatzmarkt ins Hintertreffen geraten. Die EU arbeite derzeit eine Strategie für die Pharmaindustrie aus. Das werde neue Gesetzte nach sich ziehen und Auswirkungen auf die Teilnahme am europäischen Binnenmarkt haben, sagte René Buholzer, Direktor von Interpharma.

Roger Schawinski kehrt zurück ins Fernsehen

Der Radio- und Fernsehpionier Roger Schawinski gibt sein Comeback am Bildschirm. Knapp zwei Jahre nach dem Rauswurf beim Schweizer Fernsehen SRF erhält Schawinski beim Swisscom-Sender Blue Zoom eine eigene Sendung, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet. Schawinski setze in seinem neuen halbstündigen Format auf seinen bisherigen konfrontativen Stil. Er sei eben kein Eunuch, zitiert das Blatt Schawinski. Er nehme bewusst eine kritische Haltung zu seinen Gästen ein, damit die Zuschauer Stellung beziehen müssten. Die erste von vorerst zehn Sendungen wird Ende Januar 2022 ausgestrahlt. Setzt sich das Konzept durch, folgt im nächsten Herbst eine zweite Staffel.

Schawinski erhält wieder ein eigenes TV-Format. Bild: KEYSTONE

Zweifel am neuen Raiffeisen-Präsidenten

Der Steuerstreit der Grossbank Credit Suisse beschäftigt weiter die US-Justiz. Ein ehemaliger CS-Mitarbeiter hat laut «SonntagsZeitung» eine Zivilklage eingereicht, um zu erreichen, dass die US-Justiz den Fall unversteuerter Gelder wieder aufrollt. Die CS verwalte trotz gegenteiliger Aussagen weiter unversteuerte US-Gelder, so der Vorwurf. In einem Kontext seien neue Konten mit insgesamt über 100 Millionen Dollar aufgetaucht. In einem weiteren Fall droht der CS Ungemach. Der georgische Ex-Premier Bidsina Iwanischwili hat laut «SonntagsBlick» über seine Anwälte Strafanzeige gegen die Bank wegen schwerer Geldwäscherei eingereicht. Diverse CS-Angestellte müssen vor dem Genfer Staatsanwalt Yves Bertossa erscheinen.

«Aufrecht Schweiz» gegen Politik des Bundesrates

Die Kritiker der Corona-Massnahmen wollen ihren Widerstand gegen die Politik des Bundesrates auf politischer Ebene fortführen. Dies unabhängig vom Ausgang des Referendums gegen das Covid-19-Gesetz, wie die «SonntagsZeitung» und «Le Matin Dimanche» berichten. Zu diesem Zweck gründen sie eine politische Bewegung mit dem Namen «Aufrecht Schweiz». Getragen wird die neue Gruppierung von Bürgerrechtsorganisationen, von denen die meisten erstmals während der Corona-Krise an die Öffentlichkeit traten. Ziel von «Aufrecht Schweiz» ist es, mit eigenen Kandidaten an den kommenden Kantonalwahlen und an den Eidgenössischen Wahlen 2023 teilzunehmen. (saw/sda)