Schweiz

Coronavirus

Public Viewing in St.Gallen: Widersprüchliche Massnahmen



8 Bilder, welche die Widersprüche in unserem Kampf gegen Corona auf den Punkt bringen

In St.Gallen verfolgten gestern 1000 Leute auf einer Tribüne ein Fussballspiel – ohne Abstand und ohne Maske. Gegen die Richtlinien verstiessen sie nicht, aber es zeigt die Widersprüchlichkeit, die eine Krise wie diese mit sich bringt.

In einer Krisensituation, wie die Corona-Pandemie eine ist, ist es klar, dass die Regierungen und Behörden immer wieder mit unvorhersehbaren Situationen konfrontiert sind. Es ist wie eine Fahrt auf Sicht im Nebel. Man tut, was man kann, um die schwierige Lage in den Griff zu bekommen. Dabei jede Eventualität zu antizipieren, ist schlichtweg unmöglich.

Darum finden wir uns in diesen Wochen und Monaten immer wieder in Umständen wieder, die komplett widersprüchlich zu sein erscheinen. Warum muss man in den öffentlichen Verkehrsmitteln eine Schutzmaske tragen, aber im Einkaufszentrum nicht? Warum dürfen sich die Menschen in den Clubs wieder nahe kommen, während die Bar- oder Restaurantbesucherinnen nach wie vor Abstand halten müssen?

Folgende Bilder zeigen, was laut Corona-Massnahmen derzeit erlaubt ist und was nicht – und stehen sinnbildlich dafür, wie schwierig es ist, in einer Krisenlage die richtigen Antworten zu finden:

Erlaubt: Public Viewing ohne Abstand screenshot: twitter/@MaryTheOne

Fans des FC St.Gallen verfolgen den Fussballmatch gegen den FC Basel auf einem Bildschirm im Stadion Espenmoos. Veranstaltungen bis 1000 Personen dürfen unter Einhaltung der Covid-Bestimmungen stattfinden. Eine Maskenpflicht oder einen Mindestabstand gilt gemäss Verordnung nicht.

Nicht erlaubt: Zuschauer im Stadion ohne Abstand

Bild: keystone

Zuschauer im Fussballstadion Kybunpark während des Spiels des FC St.Gallen gegen den FC Basel. In der Schweizer Super League sind Zuschauer bis zu 1000 Personen zwar wieder zugelassen. Sie müssen aber die Abstandsregelung einhalten.

Erlaubt: Einkaufen ohne Maske Bild: KEYSTONE

Zwar gilt beim Einkaufen eine Beschränkung der Kunden pro Quadratmeter Ladenfläche. Eine Maske muss dabei aber nicht getragen werden.

Nicht erlaubt: Tram fahren ohne Maske Bild: keystone

In den öffentlichen Verkehrsmittel ist es umgekehrt. Eine Beschränkung der Personen in Bus, Tram, Zug und Co. gibt es zwar nicht. Dafür aber gilt eine Maskenpflicht.

Erlaubt: Clubben ohne Abstand und ohne Maske Bild: KEYSTONE

Clubs sind wieder geöffnet. Bis zu 1000 Personen dürfen in abgetrennten Sektoren, die maximal für 300 Leute Platz bieten, feiern. Beim Eintreten müssen Partyleute ihre Kontaktdaten angeben. Die Abstandsregelung muss nicht eingehalten werden. Es gilt keine Maskenpflicht.

Nicht erlaubt: Restaurantbesuch ohne Abstand Bild: KEYSTONE

Das Schutzkonzept für das Gastgewerbe sieht vor, dass die Gäste beim Restaurantbesuch einen Abstand von mindestens 1,5 Meter einhalten müssen.

Erlaubt: Openair-Kino ohne Abstand und ohne Maske Bild: KEYSTONE

Diverse Openair Kinos finden während den Sommermonaten trotz Corona statt. Während das Schutzkonzept für reguläre Kinos eine Abstandsregelung vorsieht, müssen die Gäste diese im Openair Kino nicht einhalten. Auch eine Maske müssen die Besucherinnen im Openair Kino nicht tragen.

Nicht erlaubt: Coiffeurbesuch ohne Maske Bild: KEYSTONE/Ti-Press

Coiffeursalons gehörten zwar zu den ersten Lokalen, die nach dem Lockdown wieder öffnen durften. Doch von Beginn weg galt eine strenges Schutzkonzept. Die Kunden und der Coiffeur müssen stets eine Schutzmaske tragen. Im Lokal gilt eine Platzbeschränkung.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

10 Dinge, die du kennst, wenn du zu wenig Ferien hast Corona-Masken-Hacks im Test Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter