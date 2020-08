Schweiz

Coronavirus

BAG-Korrektur: Die meisten Coronainfektionen passieren im Familienumfeld



Bild: keystone

BAG korrigiert sich: Die meisten Coronainfektionen passieren im Familienumfeld

Nicht im Ausgang, sondern im Kreis der Familie stecken sich in der Schweiz die meisten Menschen mit dem Coronavirus an. Das meldet am Sonntag das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und korrigiert damit frühere Angaben.

Noch am Freitag hatte der Bund gemeldet, die meisten rückverfolgbaren Ansteckungen mit dem Coronavirus würden in Clubs passieren. Das ist falsch. Für diesen Fehler «entschuldigt» sich das BAG am Sonntag in einer Mitteilung. Passiert sei der Fehler bei der Auswertung, wobei Zahlen in einer Tabelle falschen Ansteckungsorten zugeteilt worden seien.

Korrekt ist: Zwischen dem 16. Juli und dem 1. August geschahen 27.2 Prozent der laborbestätigten und rückverfolgbaren Ansteckungen in der Schweiz mit dem Coronavirus im Familienkreis. An zweiter Stelle stehen mit 12.5 Prozent Ansteckungen an Orten, welche die Ärzte in dem Formular nicht ankreuzen können. Auf Platz drei der Hitparade der Ansteckungsorte liegt die Arbeit (8.7 Prozent). Der grösste Anteil der Ansteckungen (39.8 Prozent) kann jedoch nicht genau zugeordnet werden.

Ansteckungen im Ausgang sind dagegen äusserst selten: Auf Besuche von Bars und Restaurants können lediglich 1.6 Prozent der rückverfolgbaren Coronainfektionen zurückgeführt werden. Auf Discos und Clubs entfallen 1.9 Prozent und bei Privatfesten stecken sich 3 Prozent an. (aargauerzeitung.ch)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Bilder der Corona-Demo in Berlin Corona-Masken-Hacks im Test Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter