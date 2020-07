Schweiz

Coronavirus

Coronavirus: Das sind die Corona-Hotspots in der Schweiz



Das sind die Corona-Hotspots in der Schweiz

Seit die Schweiz ihre Corona-Massnahmen gelockert hat, steigen die Fallzahlen erwartungsgemäss wieder an. Aber wo stecken sich die Leute an? Eine Übersicht über die Corona-Hotspots der Schweiz.

team daten

Seit die Schweiz die Coronamassnahmen gelockert hat, treffen wieder mehr Menschen aufeinander. Damit steigt automatisch auch das Risiko, mit dem Coronavirus infiziert zu werden – oder das Virus weiterzugeben. Erwartungsgemäss sind auch die Zahlen seit den Lockerungen wieder gestiegen.

Wo aber stecken sich die Menschen an? Wo infizieren sogenannte Superspreader viele weitere Personen? Und wo sind die lokalen Hotspots?

Eine Übersicht über die bisher bekannten Fälle – vor und nach den Lockerungen im Mai – in der Schweiz.

>> Coronavirus: Alle News im Liveticker



Corona-Hotspots Als Corona-Hotspots haben wir jene Orte definiert, an denen mindestens eine positiv auf Corona getestete Person mit mehreren anderen in Kontakt gekommen ist. Das können Bars, Clubs, Schulen, Kasernen etc. sein.



Haben wir einen Hotspot vergessen? Dann hilf mit, die Liste so umfassend wie möglich zu halten und melde den Fall mit allen nötigen Angaben an data@watson.ch

Die Schweizer Hotspots im Detail:

7. Juli

In der Neuenburger Gemeinde Val-de-Ruz ist eine Krippe wegen eines Coronavirus-Falles unter Quarantäne gestellt worden. Betroffen sind 66 Menschen, darunter 54 Kinder und zwölf Erwachsene.

6. Juli: Schule, Flawil

In Flawil starteten die Ferien für 17 Schüler und drei Lehrpersonen mit einer Quarantäne. Grund war eine Stellvertretende Lehrperson, die positiv getestet wurde.

5. Juli: Schule, Breuleux und Haute-Sorne

Der Kanton Jura stellt 50 Lehrkräfte und 360 Schülerinnen und Schüler der Sekundarschulen Breuleux und Haute-Sorne unter Quarantäne. In Les Breuleux wurden drei Lehrer und ein Schüler positiv getestet, in Haute-Sorne wurden vier Fälle vermeldet.

30. Juni: Schule, Yverdon

Zwei Angestellte einer Schule in Yverdon-les-Bains werden positiv getestet. Die 40 Lehrer der Schule werden in Quarantäne gesteckt, die rund 800 Schüler haben eine Woche früher Sommerferien, müssen sich aber nicht isolieren.

29. Juni: Chur

Zehn Männer feiern in Serbien, als sie zurückkommen, sind sechs mit dem Coronavirus infiziert. Sie sind alle in Quarantäne, genauso wie die Kontaktpersonen. In Graubünden befinden sich damit 73 Personen unter Quarantäne, die meisten wegen dieses Falls.

28. Juni: Netzwerk Neubad, Luzern

Eine Person des Netzwerk-Neubad-Teams wird positiv getestet. Wo sie sich infizierte, ist unklar. Die Person hatte nur mit fünf Mitarbeitern Kontakt, die alle in Quarantäne mussten. Gäste sind nicht betroffen, der Klub gab trotzdem vorsorglich die Kontaktliste weiter.

27. Juni: Parktheater und Joker Club, Grenchen

Obwohl die Person positiv auf Corona getestet wurde, mischte sie sich in Grenchen unter die Leute. So besuchte die Person eine private Veranstaltung im Parktheater und den Joker Club in Grenchen. Die Folge: 280 Personen kommen in Quarantäne.

27. Juni: Woodstock Music Pub, Bellinzona

Ein Besucher des Woodstock Music Pubs wird kurz darauf im Militär (wo er die Rekrutenschule absolviert) positiv auf das Virus getestet. Die Gäste des Pubs müssen zehn Tage in Quarantäne. Das Militär rechnet mit weiteren positiven Fällen in den nächsten Tagen.

27. Juni: Club Terminus, Olten

Ein Infizierter feiert im Club Terminus, 300 Gäste müssen in Quarantäne. Auch hier gibt es eine Verbindung zum Superspreader im Flamingo Club. Der Infizierte hatte sich über eine Drittperson angesteckt, welche auf den Fall in Spreitenbach zurückgeht (und von dort zum Flamingo).

27. Juni: Club Tesla, Spreitenbach

Über 20 Besucher infizieren sich mit dem Coronavirus. Der Fall hängt wahrscheinlich mit demjenigen im Flamingo Club zusammen. Gemäss Kontaktliste werden 100 Personen informiert, Quarantäne gibt es nach Abklärung. Der Klub schliesst freiwillig eine Woche lang.

24. Juni: Schule, Kloten

Eine Mitarbeiterin des Hort- und Krippenbetriebs im Schulhaus Dorf/Feld wird positiv auf das Coronavirus getestet. 80 Kinder müssen daraufhin in Quarantäne, der Betrieb wird bis am 2. Juli geschlossen.

22. Juni: Schule, Pfeffingen

Ein 11-Jähriger wurde positiv getestet. In Quarantäne musste niemand. Freiwillig ging aber eine Lehrperson und fünf Kinder, die häuslichen Kontakt zum Kranken hatten.

21. Juni: Flamingo Club, Zürich

Der erste Superspreader-Event in der Schweiz. Ein Partygänger steckte im Zürcher Flamingo Club mindestens fünf weitere Besucher an. Der Kantonsärztliche Dienst ordnete daraufhin zehn Tage Quarantäne für alle Gäste an. Allerdings gaben viele falsche Kontaktdaten an, was die Arbeit extrem erschwerte.

16. Juni: Schule Therwil

Gleich zwei unabhängige Fälle gab es an Schulen in Therwil. Erst wurde ein 14-Jähriger positiv getestet, 60 Personen mussten in Quarantäne. Wenig später wurde das Virus auch bei einem 9-Jährigen nachgewiesen. Er musste sich mit seiner Familie isolieren. Zudem ging eine Lehrperson und fünf Kinder, die häuslichen Kontakt hatten freiwillig in Quarantäne.

3. Mai: Rekrutenschule, Airolo

In der RS in Airolo wurde schon am 11. März ein Soldat positiv auf das Coronavirus getestet. Die 508 Angehörigen der Rekrutenschule wurden daraufhin für eine Studie mehrmals getestet. Am 3. Mai wurden 102 Infizierte gemeldet. Die Studie ist umstritten.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

17 Menschen, bei denen in Quarantäne alles schiefläuft Möbelzusammenbauen – ein dramatisches Unterfangen in 29 Schritten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter