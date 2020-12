Schweiz

Weihnachts-Shopping: Leute stürmen die Geschäfte vor Ladenschluss



Weihnachts-Shopping in extremis: «Habe gerade für 600 Franken eingekauft»

Drei Tage alles zu. In letzter Minute stürmen an Heiligabend Herr und Frau Schweizer die Supermärkte. watson setzt noch einen drauf und will wissen: Was würdest du kaufen, wenn die Läden für 30 Tage geschlossen wären?

Der Kofferraum von Jacqueline quillt über. Ob Chips, Brot oder Decken: Für 600 Franken hat sie im Migros-Einkaufszentrum am Zürcher Limmatplatz geshoppt. «Der Betrag tönt jetzt nach viel. Aber unsere Familie ist gerade umgezogen. Wir brauchen viele neue Sachen.»

Einen Stock tiefer ist der Ansturm auf die Esswaren voll im Gang. Denn die Supermärkte bleiben heute ab 19 Uhr für drei Tage geschlossen. Das hat es in der jüngeren Geschichte noch nie gegeben.

Dementsprechend vollgepackt sind die Kundinnen und Kunden an Heiligabend. André (32) hat sogar extra seinen riesigen Backpacker-Rucksack vom Estrich geholt, damit er den Einkauf alleine stemmen kann. «Normalerweise kaufe ich fast nichts auf Vorrat. Darum habe ich alleine eine halbe Stunde für meine Weihnachts-Einkaufsliste gebraucht», so der Bündner.

Trotz Besucher-Limite drängen sich in der grossen Migros-Filiale die Leute. Besonders vor der Fisch- und Fleischtheke. Mit strengem Blick schaut ein Security-Mitarbeiter dem Treiben zu. Nicht alle wünschen sich aber zu Weihnachten ein Rindsfilet. «Das Wichtigste ist, dass mir die Hafermilch nicht ausgeht», sagt Ruben.

Nicht alle denken so gesund. Wer jetzt noch Zigaretten oder Wein für die Feiertage benötigt, muss sich sputen. Selbst Tankstellenshops und Kiosks machen wegen des Corona-Regimes bis Montag dicht.

Bäckereien bleiben offen Wer vergessen hat, richtig einzukaufen, dem bleiben über die Festtage die Bäckereien als letzte Rettung. Diese dürfen am Sonntag und Feiertagen das ganze Sortiment anbieten, sofern sie zwei Drittel ihres Umsatzes mit Confiserieartikeln oder Backwaren machen.



Eine Ausnahme gilt zudem für Tankstellenshops in den Kantonen Freiburg, Neuenburg, Waadt und Wallis sowie im Fürstentum Liechtenstein. Dort gelten die Corona-Massnahmen aufgrund der kantonalen Beschlüsse nicht. So haben laut «20 Minuten» 63 Coop Pronto Shops sowie einige Migrolinos auch vom 25. bis 27. Dezember geöffnet.



User-Aufruf: Was, wenn die Läden 30 Tage zu wären?

watson setzt noch einen drauf. wir haben die Menschen gefragt, was sie (ausser Grundnahrungsmitteln) unbedingt kaufen würden, wenn die Läden und Geschäfte für 30 Tage geschlossen blieben. «Ein Sixpack Bier wäre sicher dabei», sagt der Engländer José. Teenager Ilias würde sich «eine riesige Schachtel Energydrinks» kaufen. Seine Mama wählt Flüssigwaschmittel. Ein Gesellschaftsspiel stünde für Cora an erster Stelle.

Und jetzt bist du an der Reihe: Welchen Gegenstand (ausser Grundnahrungsmitteln) würdest du unbedingt kaufen, wenn alle Läden 30 Tage geschlossen wären. Schreib deinen Input ins Kommentarfeld.

