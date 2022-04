Schon wieder: Bund und Kantone streiten um die Verantwortung bei einer neuen Corona-Welle

Die Ostschweizer Kantone etwa fordern weniger strenge Vorgaben für eine Rückkehr in die «besondere Lage», wie sie gemeinsam mitteilten. Auch solle der Bund weiterhin national gültige Massnahmen erlassen wie eine Maskentragpflicht, der Einsatz des Covid-19-Zertifikats im Inland, die Quarantäne und die Isolation. In einer sehr angespannten Situation sei es «stufengerecht und effizient», wenn der Bund unter Einbezug der Kantone solche Massnahmen treffe.

Die Kantone, die sich in der Vernehmlassung bis heute Freitag zum Papier äussern konnten, sehen das freilich anders. Das zeigt ein Blick in die Stellungnahmen. Die Kantonsregierungen wollen bei der Bevölkerung unpopuläre Massnahmen wie die Maskentragpflicht, Schulschliessungen oder das Verbot von Veranstaltungen nicht selbst ausrufen. Vielmehr soll der Bund früher eingreifen.

Eine Rückkehr in die «besondere Lage» kann er sich nur bei einer besonders heftigen Pandemiewelle vorstellen. Dabei müsste etwa das Gesundheitssystem im Vergleich zu den bisherigen Wellen höher belastet sein, ohne dass die kantonalen Massnahmen Wirkung zeigen. In diesem Fall könne man wieder «den Verhältnissen angepasste nationalen Massnahmen» erwägen.

Für den Bundesrat ist klar: Mit dem Wechsel zurück in die normale Lage liegt die Hauptverantwortung für die Bekämpfung des Coronavirus wieder in den Händen der Kantone. Er hat daher ein Grundlagenpapier erarbeitet, in dem die Ziele und die Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen in der Übergangsphase bis zum Frühling 2023 definiert werden. Er will so sicherstellen, dass die Schweiz auf eine nächste Pandemiewelle vorbereitet ist, die bereits im Herbst wieder über das Land rollen könnte.

Der Schweizer Finanzminister hat am Freitag begründet, warum er sitzenblieb, als andere westliche Politiker aus Protest gegen Russland in Washington den Saal verliessen. Seine persönliche Betroffenheit über den Krieg in der Ukraine spiele in solchen Situationen keine Rolle.

Die Schweiz als neutraler Staat habe eine Rolle als Zuhörer und Brückenbauer. Mit diesen Worten hat Bundesrat Ueli Maurer am Freitag seine Entscheidung begründet, während den aktuellen Tagungen der Bretton Woods-Institutionen nicht an zwei Protestaktionen gegen die russische Regierung teilzunehmen. So verliess rund die Hälfte der Teilnehmer am Donnerstag eine Sitzung des Internationalen Währungsfonds, als der russische Finanzminister Anton Siluanow virtuell das Wort ergriff.