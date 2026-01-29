Fall Crans-Montana: Dieses Detail fällt beim Akustikschaum auf der Hornbach-Webseite auf

Der Anwalt von Jacques Moretti behauptet, dass der 2015 bei Hornbach gekaufte Akustikschaumstoff nicht als «leicht entflammbar» gekennzeichnet war. Um Gewissheit zu erlangen, haben wir uns in die Webarchive gewagt.

Nach dem Brand in Crans-Montana, bei dem 40 Menschen ums Leben kamen und 116 verletzt wurden, steht der Schaumstoff an der Decke der «Constellation» im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Laut RTS gab Jacques Moretti an, die Materialien 2015 bei Hornbach gekauft und selbst installiert zu haben.



Am Sonntagabend, 18. Januar, zeigte Nicola Meier, einer der Anwälte des Ehepaars Moretti, im Fernsehsender «Léman Bleu» ein Bild vom Schaumstoff der Marke Noma Acoustic aus dem Baumarkt Hornbach. Er erklärte:

«Dieser Schaumstoff ist nicht leicht entflammbar und wird auch nicht als solcher dargestellt.»

Gegenüber watson präzisiert Rechtsanwalt Nicola Meier:

«Ich behaupte nicht, dass es sich um Schaumstoff dieser Marke handelt, der an der Decke des Untergeschosses der «Constellation» befestigt war. Es handelt sich um ein Beispiel für Schaumstoff, den man bei Hornbach finden kann.» Rechtsanwalt Nicola Meier, Anwalt des Ehepaars Moretti

Am vergangenen Sonntag forderten die Anwälte des Paares vor der Presse die Ermittler auf, nicht zu vergessen, die mögliche Verantwortung des Lieferanten des Geschäfts zu untersuchen, wie Le Nouvelliste berichtet.

«Nach der Tragödie wurden Warnhinweise angebracht. Aber die von meinem Mandanten gekauften Schaumstoffe stammen aus dem Jahr 2015. Es müssen die damals geltenden Empfehlungen untersucht werden.» Rechtsanwalt Nicola Meier

Derzeit warnt Hornbach vor der Brandgefahr der schalldämmenden Schaumstoffe der Marken Akupur und Noma Acoustic. Auf den Seiten dieser Produkte steht jeweils:

«Die Schaumstoffe sind leicht entflammbar.»

Dieser Hinweis scheint jedoch zumindest für bestimmte Schaumstoffe erst nach dem Brand in Crans-Montana hinzugefügt worden zu sein. Le Nouvelliste schreibt:

«Ein Anwalt aus dem Wallis konnte nachweisen, dass dieser Warnhinweis zur Entflammbarkeit von Polyurethanschaumstoffen nach dem Drama von Crans-Montana hinzugefügt wurde. Dazu durchsuchte er die Archive der Hornbach-Website mithilfe von Wayback Machine, einem im Internet verfügbaren Tool.»

Ein Experiment, das wir in den letzten Tagen ebenfalls durchgeführt haben, nachdem wir am Freitag, dem 16. Januar, einen Facebook-Beitrag von Grégoire Rey, Rechtsanwalt in Genf, gelesen hatten. Darin schrieb er: «Bei genauerer Betrachtung der Archive auf der Website von Hornbach stellt man fest, dass diese Beschreibung gerade geändert wurde. Daraus kann man seine eigenen Schlüsse ziehen.»

Wie funktioniert das? Die Wayback Machine verwendet Indexierungsroboter, um zufällig «Momentaufnahmen» öffentlicher Websites zu verschiedenen Zeitpunkten zu erfassen, sodass die Entwicklung einer Seite im Laufe der Zeit verfolgt werden kann. Image:

Tatsächlich lässt sich dank der Wayback Machine feststellen, dass sich die Beschreibung des Noma Acoustic-Schaums Anfang 2026 auf der Website von Hornbach mehrmals geändert hat. Am 10. Januar erscheint kein Warnhinweis. Eine erste Warnung, die einen Tippfehler enthält, erscheint am 15. Januar. Dieser Tippfehler findet sich in allen Abschnitten «Details» der von Hornbach verkauften Akustikschäume wieder.

Leider ist es nicht möglich, das Experiment für alle von Hornbach auf seiner Website für die Romandie verkauften Akustikschaumstoffe zu wiederholen, insbesondere für diejenigen der Marke Akupur, da die Wayback Machine diese Seiten vor Januar 2026 nicht erfasst hat.

Wir haben jedoch festgestellt, dass die Beschreibung des Akupur-Akustikschaums zwischen Dezember 2025 und Januar 2026 auf der deutschen Website des Baumarkts geändert wurde.

Sind die Ergebnisse der Wayback Machine vertrauenswürdig? Watson befragte auf Digitalrecht spezialisierte Anwälte und diese bezeichneten die Plattform als «zuverlässig». Paul Such, CEO von Swiss Post Cybersecurity, einem Schweizer Cybersicherheitsunternehmen, hält sie für «im Allgemeinen zuverlässig».

Seit Montag, dem 19. Januar, haben wir mehrfach Anfragen an die Pressestelle von Hornbach gerichtet. Das Unternehmen hatte uns noch nicht geantwortet. Wir wollten insbesondere wissen, ob Änderungen an den Webseiten der beiden vom Unternehmen vertriebenen Akustikschaumstoffmarken vorgenommen wurden. Und wenn ja, aus welchen Gründen?

Letzte Woche hat uns der Marketingleiter von Hornbach in einem ersten Artikel über Akustikschaumstoffe die folgenden Antworten zukommen lassen:

«Der Brand in Crans-Montana hat uns tief bewegt. Wir sprechen den Angehörigen der Opfer unser aufrichtiges Mitgefühl aus. Den Verletzten wünschen wir eine schnelle und vollständige Genesung.» Der Marketingleiter von Hornbach

«Wir haben die Berichterstattung über die möglichen Ursachen des Brandes, einschliesslich der Frage des Akustikschaums, aufmerksam verfolgt. In dieser Angelegenheit stehen wir in engem Kontakt mit den Herstellern, die die Angaben auf ihren Produkten und deren Kennzeichnung gemäss den gesetzlichen Anforderungen anbringen. Generell gilt – und das ist ein sehr wichtiger Punkt: Wer etwas installieren oder verändern möchte, muss prüfen, ob das Material für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.» Der Marketingleiter von Hornbach

Die Untersuchung muss klären, welche Schaumstoffmarke Jacques Moretti gekauft hat. Ob er sie im Laden oder im Internet gekauft hat. Ob er zum Zeitpunkt des Kaufs über die mögliche Gefährlichkeit des Produkts informiert wurde oder sich selbst darüber informiert hat.