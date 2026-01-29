Fall Crans-Montana: Dieses Detail fällt beim Akustikschaum auf der Hornbach-Webseite auf
Nach dem Brand in Crans-Montana, bei dem 40 Menschen ums Leben kamen und 116 verletzt wurden, steht der Schaumstoff an der Decke der «Constellation» im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Laut RTS gab Jacques Moretti an, die Materialien 2015 bei Hornbach gekauft und selbst installiert zu haben.
Am Sonntagabend, 18. Januar, zeigte Nicola Meier, einer der Anwälte des Ehepaars Moretti, im Fernsehsender «Léman Bleu» ein Bild vom Schaumstoff der Marke Noma Acoustic aus dem Baumarkt Hornbach. Er erklärte:
Gegenüber watson präzisiert Rechtsanwalt Nicola Meier:
Am vergangenen Sonntag forderten die Anwälte des Paares vor der Presse die Ermittler auf, nicht zu vergessen, die mögliche Verantwortung des Lieferanten des Geschäfts zu untersuchen, wie Le Nouvelliste berichtet.
Derzeit warnt Hornbach vor der Brandgefahr der schalldämmenden Schaumstoffe der Marken Akupur und Noma Acoustic. Auf den Seiten dieser Produkte steht jeweils:
Dieser Hinweis scheint jedoch zumindest für bestimmte Schaumstoffe erst nach dem Brand in Crans-Montana hinzugefügt worden zu sein. Le Nouvelliste schreibt:
Ein Experiment, das wir in den letzten Tagen ebenfalls durchgeführt haben, nachdem wir am Freitag, dem 16. Januar, einen Facebook-Beitrag von Grégoire Rey, Rechtsanwalt in Genf, gelesen hatten. Darin schrieb er: «Bei genauerer Betrachtung der Archive auf der Website von Hornbach stellt man fest, dass diese Beschreibung gerade geändert wurde. Daraus kann man seine eigenen Schlüsse ziehen.»
Tatsächlich lässt sich dank der Wayback Machine feststellen, dass sich die Beschreibung des Noma Acoustic-Schaums Anfang 2026 auf der Website von Hornbach mehrmals geändert hat. Am 10. Januar erscheint kein Warnhinweis. Eine erste Warnung, die einen Tippfehler enthält, erscheint am 15. Januar. Dieser Tippfehler findet sich in allen Abschnitten «Details» der von Hornbach verkauften Akustikschäume wieder.
Die Beschreibung des Schaums Noma Acoustic vom 10. Januar 2026
Die Beschreibung vom 15. Januar 2026 mit einem Tippfehler
Der betreffende Tippfehler
Die aktuelle, korrigierte Beschreibung
Leider ist es nicht möglich, das Experiment für alle von Hornbach auf seiner Website für die Romandie verkauften Akustikschaumstoffe zu wiederholen, insbesondere für diejenigen der Marke Akupur, da die Wayback Machine diese Seiten vor Januar 2026 nicht erfasst hat.
Wir haben jedoch festgestellt, dass die Beschreibung des Akupur-Akustikschaums zwischen Dezember 2025 und Januar 2026 auf der deutschen Website des Baumarkts geändert wurde.
Die Beschreibung des Akupur-Schaums vom 11. Dezember 2025
Die aktuelle Beschreibung
Sind die Ergebnisse der Wayback Machine vertrauenswürdig? Watson befragte auf Digitalrecht spezialisierte Anwälte und diese bezeichneten die Plattform als «zuverlässig». Paul Such, CEO von Swiss Post Cybersecurity, einem Schweizer Cybersicherheitsunternehmen, hält sie für «im Allgemeinen zuverlässig».
Seit Montag, dem 19. Januar, haben wir mehrfach Anfragen an die Pressestelle von Hornbach gerichtet. Das Unternehmen hatte uns noch nicht geantwortet. Wir wollten insbesondere wissen, ob Änderungen an den Webseiten der beiden vom Unternehmen vertriebenen Akustikschaumstoffmarken vorgenommen wurden. Und wenn ja, aus welchen Gründen?
Letzte Woche hat uns der Marketingleiter von Hornbach in einem ersten Artikel über Akustikschaumstoffe die folgenden Antworten zukommen lassen:
Die Untersuchung muss klären, welche Schaumstoffmarke Jacques Moretti gekauft hat. Ob er sie im Laden oder im Internet gekauft hat. Ob er zum Zeitpunkt des Kaufs über die mögliche Gefährlichkeit des Produkts informiert wurde oder sich selbst darüber informiert hat.