bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Wallis

Die Walliser Staatsanwaltschaft eröffnet ein drittes Strafverfahren

Die Walliser Staatsanwaltschaft eröffnet ein drittes Strafverfahren

29.01.2026, 10:2129.01.2026, 10:21

Die Walliser Staatsanwaltschaft hat wegen der Brandkatastrophe in Crans-Montana ein drittes Strafverfahren eröffnet. Es richtet sich gegen einen ehemaligen Sicherheitsverantwortlichen der Gemeinde.

The flowers laid by the Italian women ski team are pictured to pay tribute to the victims front of the entrance of the &quot;Le Constellation&quot; bar after the fire at the &quot;Le Constellation&quo ...
Blumen vor dem «Le Constellation» in Crans-Montana.Bild: keystone

Der Mann war während der Sicherheitskontrollen von 2018 und 2019 in der Gemeinde Crans-Montana tätig. Seine Empfehlungen seien zweimal vom Betreiber nicht umgesetzt worden. Nun wird er als Beschuldigter von der Staatsanwaltschaft einvernommen.

«Ich bestätige, dass mein Mandant für den 9. Februar als Beschuldigter vorgeladen ist», sagte der Rechtsanwalt David Aïoutz am Donnerstag zu Keystone-SDA und bestätigte damit eine Meldung des Westschweizer Radios und Fernsehens RTS.

Mit dem Verfahren sollen mögliche strafrechtliche Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit den festgestellten Mängeln in der Bar nach dem Brand bestimmt werden.

Die Betreiber der Unglücksbar unterstehen weiterhin den vom Walliser Zwangsmassnahmengericht angeordneten Ersatzmassnahmen anstelle der Untersuchungshaft. (dab/sda)

Mehr zu Crans-Montana:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Dokument zeigt, wie stark Crans-Montana die Sicherheitskontrollen vernachlässigte
Bei der Brandkatastrophe im Le Constellation von Crans-Montana kamen in der Neujahresnacht 40 Personen ums Leben. Wie sich später zeigte, wurden im Lokal die obligatorischen Sicherheitskontrollen durch die Gemeinde nicht durchgeführt. Die letzte feuerpolizeiliche Kontrolle erfolgte 2019.
Zur Story