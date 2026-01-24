freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Wirtschaft

Crans Montana Brandkatastrophe: Hornbach passt Warnhinweise an

crans montana decke fängt feuer le constellation silvester 2.1.26
Sekunden vor der Katastrophe: Die Decke in der Bar Le Constellation fängt Feuer.Bild: x

Hornbach passt Warnhinweis bei Akustik-Schaumstoff an

Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana versieht der Baumarkt Hornbach seine schallisolierenden Schaumstoffe mit Warnhinweisen. Noch vor wenigen Tagen fehlten sie komplett.
24.01.2026, 16:2624.01.2026, 16:27
Antoine Menusier
Fabien Feissli
Fabien Feissli

Seit dem Brand in Crans-Montana, bei dem 40 Menschen ums Leben kamen und 116 verletzt wurden, steht der Akustik-Schaumstoff an der Decke der Bar «Le Constellation» im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Laut RTS gab Jacques Moretti an, die Materialien 2015 bei Hornbach gekauft und selbst installiert zu haben.

Übersetzung

Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Am 18. Januar zeigte Nicola Meier, einer der Anwälte des Ehepaars Moretti, im Fernsehsender «Léman Bleu» ein Bild vom Schaumstoff der Marke «Noma Acoustic» aus dem Baumarkt Hornbach. Er sagte:

«Es handelt sich nicht um einen leicht entzündlichen Schaumstoff, er wird auch nicht als solcher angeboten.»
Nicola Meier, Anwalt des Ehepaars Moretti

Auf Nachfrage von watson präzisiert Meier, es handle sich nicht zwingend um den Akustikschaumstoff, der in der Bar «Le Constellation» verbaut worden sei. «Es ist ein Beispiel eines Schaumstoffs, wie man ihn im Hornbach findet».

Die Anwälte der Morettis stellen sich auf den Standpunkt, man müsse auch überprüfen, ob der Verkäufer des Schaumstoffs nicht auch eine Verantwortung trage.

«Nach der Brandkatastrophe wurden Warnhinweise angebracht. Aber der von meinem Klienten gekaufte Schaumstoff stammt aus dem Jahr 2015. Es müssen die damals geltenden Empfehlungen analysiert werden.»
Nicola Meier, Anwalt des Ehepaars Moretti

watson hat genau das überprüft. Hornbach führt aktuell zwei schallisolierende Schaumstoffe im Sortiment. Tatsächlich versieht der Baumarkt in seinem deutschen Webshop beide mit dem Warnhinweis:

«Schaumstoffe sind leicht entflammbar»
Hornbach

Allerdings: Noch am 11. Dezember 2025, also etwa drei Wochen vor der Brandkatastrophe, war vom Hinweis noch nichts zu lesen:

Produktbeschrieb des Schaumstoffes «Akupur» am 11.12.2025

Bild

Und so präsentiert sich der Webauftritt zurzeit – Warnhinweis inklusive.

Produktbeschrieb des Schaumstoffes «Akupur» aktuell:

Bild

watson hat das gleiche Prinzip im französischsprachigen Webshop von Hornbach durchgespielt, hier mit dem Schaumstoff des Herstellers «Noma Acoustic».

Produktbeschrieb des Schaumstoffes am 10.1.2026

Bild

Produktbeschrieb des Schaumstoffes am 15.1.2026

Bild

watson hat Hornbach mehrfach um eine Stellungnahme gebeten und mit den Änderungen auf der Website konfrontiert. Sie blieben bis jetzt unbeantwortet.

In einem ersten Artikel über Akustikschaumstoffe äusserte sich ein Pressesprecher von Hornbach wie folgt:

Wir verfolgen die Berichterstattung über die möglichen Ursachen des Brandes, einschließlich der Frage des Akustikschaums, aufmerksam. In dieser Angelegenheit stehen wir in engem Kontakt mit den Herstellern, die die Angaben auf ihren Produkten und deren Kennzeichnung gemäß den gesetzlichen Anforderungen anbringen. Generell gilt – und das ist ein sehr wichtiger Punkt: Wer etwas installieren oder verändern möchte, muss prüfen, ob das Material für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.
Sprecher von Hornbach

Die Untersuchung muss klären, welche Schaumstoffmarke Jacques Moretti gekauft hat. Ob er sie im Laden oder im Internet gekauft hat. Ob er zum Zeitpunkt des Kaufs über die möglichen Gefahren des Produkts informiert wurde oder sich selbst darüber informiert hat.

(her)

Mehr zur Brandkatastrophe:

Italien zieht Botschafter nach Moretti-Freilassung ab: «Wir sind zutiefst empört»

Jugendliche Augenzeugin der Tragödie in Crans-Montana hält am Trauertag emotionale Rede

Video: watson/amber vetter
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Der nationale Trauertag für die Opfer von Crans-Montana
1 / 11
Der nationale Trauertag für die Opfer von Crans-Montana

Am 9. Januar 2026 fand der nationale Gedenkanlass und Trauertag für die Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana.
quelle: keystone / jean-christophe bott
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Jugendliche Augenzeugin der Tragödie in Crans-Montana hält am Trauertag emotionale Rede
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Diese Rolle spielt die Personen-Freizügigkeit beim Drama von Crans-Montana
Trotz Vorstrafen in Frankreich durfte sich Jacques Moretti im Wallis niederlassen. Die SVP verlangt, dass Ausländer flächendeckend Strafregisterauszüge zeigen müssen. Die Forderung steht im Widerspruch zum freien Personenverkehr.
Die verhängnisvolle Silversternacht von Crans-Montana wühlt das Land noch immer auf. 40 Personen starben beim Brand in der Bar Le Constellation, 116 wurden schwer verletzt. Täglich liefern Medien im In- und Ausland neue Schlagzeilen zu dem Fall.
Zur Story