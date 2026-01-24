Hornbach passt Warnhinweis bei Akustik-Schaumstoff an
Seit dem Brand in Crans-Montana, bei dem 40 Menschen ums Leben kamen und 116 verletzt wurden, steht der Akustik-Schaumstoff an der Decke der Bar «Le Constellation» im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Laut RTS gab Jacques Moretti an, die Materialien 2015 bei Hornbach gekauft und selbst installiert zu haben.
Am 18. Januar zeigte Nicola Meier, einer der Anwälte des Ehepaars Moretti, im Fernsehsender «Léman Bleu» ein Bild vom Schaumstoff der Marke «Noma Acoustic» aus dem Baumarkt Hornbach. Er sagte:
Auf Nachfrage von watson präzisiert Meier, es handle sich nicht zwingend um den Akustikschaumstoff, der in der Bar «Le Constellation» verbaut worden sei. «Es ist ein Beispiel eines Schaumstoffs, wie man ihn im Hornbach findet».
Die Anwälte der Morettis stellen sich auf den Standpunkt, man müsse auch überprüfen, ob der Verkäufer des Schaumstoffs nicht auch eine Verantwortung trage.
watson hat genau das überprüft. Hornbach führt aktuell zwei schallisolierende Schaumstoffe im Sortiment. Tatsächlich versieht der Baumarkt in seinem deutschen Webshop beide mit dem Warnhinweis:
Allerdings: Noch am 11. Dezember 2025, also etwa drei Wochen vor der Brandkatastrophe, war vom Hinweis noch nichts zu lesen:
Produktbeschrieb des Schaumstoffes «Akupur» am 11.12.2025
Und so präsentiert sich der Webauftritt zurzeit – Warnhinweis inklusive.
Produktbeschrieb des Schaumstoffes «Akupur» aktuell:
watson hat das gleiche Prinzip im französischsprachigen Webshop von Hornbach durchgespielt, hier mit dem Schaumstoff des Herstellers «Noma Acoustic».
Produktbeschrieb des Schaumstoffes am 10.1.2026
Produktbeschrieb des Schaumstoffes am 15.1.2026
watson hat Hornbach mehrfach um eine Stellungnahme gebeten und mit den Änderungen auf der Website konfrontiert. Sie blieben bis jetzt unbeantwortet.
In einem ersten Artikel über Akustikschaumstoffe äusserte sich ein Pressesprecher von Hornbach wie folgt:
Die Untersuchung muss klären, welche Schaumstoffmarke Jacques Moretti gekauft hat. Ob er sie im Laden oder im Internet gekauft hat. Ob er zum Zeitpunkt des Kaufs über die möglichen Gefahren des Produkts informiert wurde oder sich selbst darüber informiert hat.
