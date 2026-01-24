Sekunden vor der Katastrophe: Die Decke in der Bar Le Constellation fängt Feuer. Bild: x

Hornbach passt Warnhinweis bei Akustik-Schaumstoff an

Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana versieht der Baumarkt Hornbach seine schallisolierenden Schaumstoffe mit Warnhinweisen. Noch vor wenigen Tagen fehlten sie komplett.

Antoine Menusier Folge mir Fabien Feissli Folge mir

Mehr «Schweiz»

Seit dem Brand in Crans-Montana, bei dem 40 Menschen ums Leben kamen und 116 verletzt wurden, steht der Akustik-Schaumstoff an der Decke der Bar «Le Constellation» im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Laut RTS gab Jacques Moretti an, die Materialien 2015 bei Hornbach gekauft und selbst installiert zu haben.

Übersetzung Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Am 18. Januar zeigte Nicola Meier, einer der Anwälte des Ehepaars Moretti, im Fernsehsender «Léman Bleu» ein Bild vom Schaumstoff der Marke «Noma Acoustic» aus dem Baumarkt Hornbach. Er sagte:

«Es handelt sich nicht um einen leicht entzündlichen Schaumstoff, er wird auch nicht als solcher angeboten.» Nicola Meier, Anwalt des Ehepaars Moretti

Auf Nachfrage von watson präzisiert Meier, es handle sich nicht zwingend um den Akustikschaumstoff, der in der Bar «Le Constellation» verbaut worden sei. «Es ist ein Beispiel eines Schaumstoffs, wie man ihn im Hornbach findet».

Die Anwälte der Morettis stellen sich auf den Standpunkt, man müsse auch überprüfen, ob der Verkäufer des Schaumstoffs nicht auch eine Verantwortung trage.

«Nach der Brandkatastrophe wurden Warnhinweise angebracht. Aber der von meinem Klienten gekaufte Schaumstoff stammt aus dem Jahr 2015. Es müssen die damals geltenden Empfehlungen analysiert werden.» Nicola Meier, Anwalt des Ehepaars Moretti

watson hat genau das überprüft. Hornbach führt aktuell zwei schallisolierende Schaumstoffe im Sortiment. Tatsächlich versieht der Baumarkt in seinem deutschen Webshop beide mit dem Warnhinweis:

«Schaumstoffe sind leicht entflammbar» Hornbach

Allerdings: Noch am 11. Dezember 2025, also etwa drei Wochen vor der Brandkatastrophe, war vom Hinweis noch nichts zu lesen:

Produktbeschrieb des Schaumstoffes «Akupur» am 11.12.2025

Und so präsentiert sich der Webauftritt zurzeit – Warnhinweis inklusive.

Produktbeschrieb des Schaumstoffes «Akupur» aktuell:

watson hat das gleiche Prinzip im französischsprachigen Webshop von Hornbach durchgespielt, hier mit dem Schaumstoff des Herstellers «Noma Acoustic».

Produktbeschrieb des Schaumstoffes am 10.1.2026

Produktbeschrieb des Schaumstoffes am 15.1.2026

watson hat Hornbach mehrfach um eine Stellungnahme gebeten und mit den Änderungen auf der Website konfrontiert. Sie blieben bis jetzt unbeantwortet.

In einem ersten Artikel über Akustikschaumstoffe äusserte sich ein Pressesprecher von Hornbach wie folgt:

Wir verfolgen die Berichterstattung über die möglichen Ursachen des Brandes, einschließlich der Frage des Akustikschaums, aufmerksam. In dieser Angelegenheit stehen wir in engem Kontakt mit den Herstellern, die die Angaben auf ihren Produkten und deren Kennzeichnung gemäß den gesetzlichen Anforderungen anbringen. Generell gilt – und das ist ein sehr wichtiger Punkt: Wer etwas installieren oder verändern möchte, muss prüfen, ob das Material für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Sprecher von Hornbach

Die Untersuchung muss klären, welche Schaumstoffmarke Jacques Moretti gekauft hat. Ob er sie im Laden oder im Internet gekauft hat. Ob er zum Zeitpunkt des Kaufs über die möglichen Gefahren des Produkts informiert wurde oder sich selbst darüber informiert hat.

(her)