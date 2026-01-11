Gedenkstätte für die Opfer, Crans-Montana, 9. Januar 2026. Daneben: FCS-Präsident Christian Constantin. Bild: watson

Constantin will einen Hilfsfonds einrichten – der Kanton könnte ihm zuvorkommen

Der Präsident des FC Sion, Christian Constantin, hat zusammen mit Partnern einen Entwurf zur Einrichtung eines Hilfsfonds für die Familien der Opfer des Dramas von Crans-Montana verfasst. Diese Aufgabe könnte jedoch auch vom Kanton übernommen werden.

Antoine Menusier / watson.ch/fr

Der FC Sion ist durch seinen Präsidenten Christian Constantin auf die Idee gekommen, einen «Solidaritätsfonds» zu gründen, um den Familien der Opfer des schrecklichen Brandes zu Silvester zu helfen, bei dem in Crans-Montana 40 Menschen ums Leben kamen und 116 verletzt wurden.

«Dieser Fonds, der vom FC Sion und seinen Partnern getragen wird», war Gegenstand eines Chartaentwurfs, von dem watson eine Kopie erhalten hat. In Artikel 1 heisst es:

«Der Fonds für Präsenz und Solidarität hat zum Ziel, den von der Tragödie betroffenen Jugendlichen sowie ihren Angehörigen und Eltern vorübergehend konkrete und vorurteilsfreie Unterstützung zu bieten.» Entwurf

Artikel 3 befasst sich mit den konkreten Massnahmen des Fonds:

«Die gewährten Beihilfen dienen dazu, unmittelbare Bedürfnisse zu decken, insbesondere: Fahrten, Übernachtungen und Hotelkosten, Einkommensverluste im Zusammenhang mit der Begleitung.» Entwurf

Es wird darauf hingewiesen, dass „die Beihilfen befristet sind und weder eine Rente noch einen erworbenen Anspruch darstellen“.

Der Fonds soll von April 2026 bis Ende 2028 aktiv sein, «möglicherweise schon ab Februar 2026», präzisiert Christian Constantin gegenüber Watson und bestätigt damit die Existenz dieses Solidaritätsfondsprojekts. Die Beitragszahler des Fonds müssten sich verpflichten, zwischen 2026 und 2028 drei Tranchen à 20'000 Franken zu zahlen, also insgesamt 60'000 Franken.

Schirmherrschaft des Roten Kreuzes?

Dieses Projekt könnte jedoch einem Hilfsfonds weichen, den der Kanton laut Christian Constantin einrichten möchte.

«Auf kantonaler Ebene könnte sich mit der möglichen Beteiligung des Walliser Roten Kreuzes etwas zusammenbrauen.» Christian Constantin

Der Präsident des FC Sion fügt hinzu:

«Es liegt auf der Hand, dass wir uns zurückziehen werden, wenn der Kanton beschließt, einen eigenen Opferhilfefonds zu gründen.» Christian Constantin

Laut Christian Constantin «wäre es kontraproduktiv, die Initiativen zu vervielfachen. Dennoch könnte der FC Sion zu einem kantonalen Fonds beitragen».

Reynard bestätigt, aber der Staatsrat wird entscheiden

Am Sonntag erklärte der Präsident der Walliser Regierung, Mathias Reynard, in den 19:30 Uhr-Nachrichten von RTS, dass er über die Einrichtung eines kantonalen Hilfsfonds für die Opfer nachdenke. Die Entscheidung könnte noch diese Woche fallen, «aber das muss der Staatsrat als Ganzes entscheiden», sagte er.

Als Familie von Opfern, die zusammen mit vielen anderen Anspruch auf diese Hilfe hat, nennt Christian Constantin den Fall einer Walliser Familie, deren zwei Kinder bei dem Brand der Constellation verletzt wurden und derzeit in einem Spital in der Ostschweiz behandelt werden.

Nach Informationen von watson ist das ursprünglich vom FC Sion eingeleitete Vorgehen nicht das Einzige im Wallis. Eine Gruppe von Einwohnern von Crans-Montana soll dieselbe Idee gehabt haben.

Spezialspiel am Mittwoch im Tourbillon

Am Mittwoch empfängt der FC Sion Winterthur zu einem Super-League-Spiel. Bei dieser Gelegenheit wird eine Gedenkfeier für die Opfer des Dramas von Crans-Montana stattfinden, erinnert Christian Constantin und gibt einige Details zur Organisation bekannt:

„Die übliche Auslosung der Spielfeldseiten durch den Schiedsrichter findet ausnahmsweise in den Umkleideräumen statt. Die Spieler, die eine schwarze Armbinde tragen, versammeln sich anschliessend in der Mitte des Spielfelds, wo Blumengestecke aufgestellt sind. Es ertönt Musik. Die Zuschauer werden gebeten, mit ihren Mobiltelefonen Licht zu machen, indem sie ihre Arme ausstrecken. Der Eintritt ist für junge Menschen bis 24 Jahre kostenlos, dem Alter von Caroline Rey, die bei dem Brand in der Constellation ums Leben kam und in dem von mir geleiteten Architekturbüro arbeitete.“ Christian Constantin