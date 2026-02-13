Die Morettis und ihr Anwalt Patrick Michod auf dem Weg zu einer Anhörung. Bild: keystone

Anwaltskammern verurteilen Angriffe auf Anwälte der Morettis

Die Präsidenten der Anwaltskammern der Kantone Wallis, Waadt und Genf haben am Freitag die Angriffe auf die Anwälte von Jacques und Jessica Moretti, den Besitzern der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS, verurteilt. Ihre Reaktion erfolgte einen Tag nach einer sehr angespannten Anhörung des Ehepaars.

In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung verurteilen die drei Anwaltskammern «mit grösster Entschiedenheit die verbalen und körperlichen Angriffe sowie die Drohungen, denen die Strafverteidiger ausgesetzt waren».

Als Vorsitzende der Anwaltskammern «ist es unsere Pflicht, daran zu erinnern, dass die Zeit der Justiz nicht die Zeit der Medien ist und dass die Aufgabe der Anwälte darin besteht, jede der Parteien zu vertreten, um ein faires Verfahren zu gewährleisten», heisst es in der Erklärung.

Die Präsidenten der Anwaltskammern verweisen auf das «angespannte Klima», in dem das Verfahren um die Brandkatastrophe von Crans-Montana stattfinde. Dieses sei durch eine «besonders intensive Medienberichterstattung» gekennzeichnet, an der sich einige Anwälte manchmal unter Verstoss gegen die Gepflogenheiten des Berufsstandes beteiligten. Die Anwaltskammen rufen zur Zurückhaltung auf. (sda)