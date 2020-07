Schweiz

Daten

Feuerwerke am 1. August: Die Massnahmen in den Schweizer Kantonen



Bild: KEYSTONE

Nur ein Kanton mit absolutem Feuerverbot – das darfst du am 1. August machen

Der 1. August bedeutet für viele vor allem: Höhenfeuer, 1.-August-Feuer und Feuerwerk. Doch das trockene Wetter der letzten Tage hat Auswirkungen auf Massnahmen gegen Waldbrand. Das ist die aktuelle Lage in jedem Kanton.

Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) informiert auf seiner Seite «waldbrandgefahr.ch» laufend über die aktuelle Lage der Waldbrandgefahr. Besonders am 1. August ist dies für viele ein wichtiger Punkt. Soll ich mich noch mit Feuerwerk eindecken oder darf ich dieses am Nationalfeiertag gar nicht zünden?

Viele grosse Feiern wurden wegen Corona sowieso abgesagt. Aber weil viele Schweizer ihre Ferien zuhause verbringen, dürften umso mehr private und kleinere Feste stattfinden – zumal das Wetter auch am 1. August passen wird.

Was in deinem Kanton für Massnahmen getroffen wurden, erfährst du in der untenstehenden Karte. Nur in drei Kantonen gilt die Gefahrenstufe «gering». Es sind dies die beiden Appenzell und Schwyz. Neun Kantone stufen die Gefahr als «mässig» ein, was keine Massnahmen, sondern nur die «Mahnung zur Vorsicht» zur Folge hat.

In 14 Kantonen gilt mindestens «erheblich» und damit (meist) auch die Massnahme Feuerverbot mindestens in Waldesnähe. Viele Kantone haben dazu den Mindestabstand von 200 Metern für das zünden von Feuerwerk erlassen.

Feuerverbot in zwei Kantonen

Aufgrund der heissen Temperaturen können die Massnahmen zumindest in den nächsten Tagen auch noch erhöht werden.

Ein Feuerverbot im Freien gilt nur im Tessin und in Teilen Graubündens (Misox, Calancatal, Bergell).

In den Kantonen Bern, Wallis und Waadt gelten regionale Unterschiede – am besten man informiert sich direkt auf der entsprechenden Kantonswebsite über den aktuellen Stand (sind in der Grafik oben verlinkt).

