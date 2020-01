Schweiz

Daten

Schnee: So selten war das Mittelland in den letzten Jahren schneebedeckt



Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Schnee in der Stadt: Müssen wir uns langsam aber sicher von diesem Bild verabschieden?

Lange haben die Skigebiete auf Schnee gewartet, an diesem Wochenende wird ihr Wunsch erfüllt – Neuschnee überhalb von 800 Metern ist angesagt. Im Flachland warten wir an vielen Orten weiter vergebens auf die weisse Pracht.

Natürlich – es ist erst Mitte Januar und damit zu früh, die Hoffnung auf Schnee im Mittelland aufzugeben. In der Vergangenheit waren nämlich 53% aller Tage mit Neuschnee erst jeweils nach dem 17. Januar.

Anteil an Tagen mit Neuschnee...

Aber schaut man in die Bücher der Meteorologen, zeigt sich klar, dass die Chance auf schneereiche Winter, wie wir sie aus unserer Kindheit in Erinnerung haben, seltener werden.

Bild: KEYSTONE

Auch wenn viele Skigebiete rund um die Weihnachtstage viel Niederschlag erhalten haben – in den Städten im Mittelland war bisher wenig bis gar kein Schnee zu sehen. Einzig St. Gallen verzeichnet in der laufenden Saison vier Tage mit mindestens einem Zentimeter Schnee. Die Messstationen in Bern und Zürich kommen bisher auf je einen Tag – wobei man erwähnen muss, das die Zürcher Messstation in Fluntern rund 150 Meter höher als beispielsweiser der Hauptbahnhof liegt.

Tage mit mindestens einem Zentimeter Schnee im Winter 2019/20 Bild: watson

Der bisher schneereichste Winter des «neuen» Jahrtausends war 2008/09. In vielen Gebieten gab es Rekordhöhen an Schnee, auch in tiefen Lagen. Vor allem in der Romandie blieb die weisse Pracht teilweise lange Zeit liegen.

In den Wintern seit der Jahrtausendwende lag in Zürich beispielsweise an gut 38 Tagen pro Saison mindestens ein Zentimeter Schnee. In den zwanzig Jahren davor (also zwischen 1980 und 2000) waren es noch vier Tage mehr.

Für Klimaexperte Stephan Bader von MeteoSchweiz kommen die seltenen Schneetage im Flachland nicht überraschend: «Im Mittelland haben wir oft Temperaturen um die Nullgradgrenze. Dass dann Schnee fällt – und sogar liegen bleibt – ist daher eher die Ausnahme».

Durchschnittliche Anzahl Tage mit Schnee (seit 2000)

St. Gallen: 75,6 Tage Zürich: 38,3 Tage Bern: 26,8 Tage Luzern: 25,7 Tage Neuenburg: 24 Tage Basel: 21,1 Tage Genf: 15,1 Tage

Durchschnittliche Anzahl Tage mit Schnee und Neuschnee Bild: watson

Auch wenn vier Tage auf den ersten Blick nicht nach einem grossen Unterschied klingen: Der visuelle Überblick zeigt, dass die schneereichen Winter schwinden.

Exemplarisch dafür ist die Situation in Luzern. In den 1970er- und 1980er-Jahren lag die Stadt regelmässig über 70, ja vereinzelt über 100 Schneetage pro Winter. In den letzten dreissig Jahren knackte man gerade mal in drei Wintern die 50-Tage-Marke.

So oft lag Schnee in Schweizer Städten grafik: watson

Mit 776 Metern über Meer liegt St. Gallen am höchsten aller von uns untersuchten Städten im Flachland. Es verwundert daher nicht, dass dort auch die meisten Schneetage gemessen werden. Der Rekord aus der Geschichte der Schneemessungen stammt aus dem Jahr 1962/63, in welchem St. Gallen an 125 Tagen schneebedeckt war.

Auch morgen Samstag darf man beim Erwachen in St. Gallen auf einen Flaum von Schnee hoffen. Für einen durchschnittlichen Winter fehlen aber auch in St. Gallen noch einige Schneetage.

Datenquelle Die Daten, welche den Grafiken zu Grunde liegen, wurden uns von MeteoSchweiz zur Verfügung gestellt.

Abonniere unseren Newsletter