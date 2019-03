«Populistisch, einseitig, falsch» – warum RTL für Mario Barths Sendung in der Kritik steht

Mario Barth wettert auf RTL mit abstrusen Vergleichen gegen Diesel-Grenzwerte. Die ZDF-Satiresendung «Die Anstalt» zerpflückt Barts Argumente Schritt für Schritt.

Am Mittwochabend war Mario Barth in seiner RTL-Sendung «Mario Barth deckt auf» zu sehen. In der Show geht der Comedian dem Anschein nach investigativ an verschiedene Themen und Phänomene heran. Was harmlos scheint, steht derzeit stark in der Kritik. Denn für seine vergangene Sendung erntete der 46-Jährige einen Shitstorm.

Das ist passiert:

In der Folge vom 13. März ging es darum, die aktuell diskutierten Diesel-Grenzwerte infrage zu stellen. Barth griff zu kuriosen Methoden, um die festgelegten …