Bild: watson data/lea

So viel Wald, Hühner und Velos würdest du erhalten, wenn wir die Schweiz fair aufteilten

Was, wenn wir die gesamte Fläche und alle Gegenstände in der Schweiz auf die 8,7 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen aufteilen würden? Das sind deine Gewinne in diesem Gedankenexperiment.

Du erhältst ...

... unter anderem 61 Bäume, herzliche Gratulation! Sie stehen auf deinem Grundstück, das knapp 70 x 70 Meter – insgesamt rund 4800 Quadratmeter – misst. Dein Wald macht über ein Viertel der gesamten Fläche aus. Viel Platz brauchen auch deine Berge, Alpwirtschaftsflächen, Wiesen und Äcker.

Bild: watson data/lea

Wohnen wirst du irgendwo in deinen 193 Quadratmetern Gebäude. Bevor du dich jetzt aber zu früh über eine grosse Wohnung freust: Vergiss nicht, dass du in diesen Gebäuden auch Büro, Einkaufsläden, Schulen, Turnhallen und alles Weitere unterbringen musst, das man im Alltag so braucht.

Aber wer braucht schon eine grosse Wohnung, wenn er oder sie die freie Zeit auch im privaten See von über 12 x 12 Meter Fläche verbringen kann.

Deine Fläche im Detail:

Wald : 1431 m 2 (27,9%)

: 1431 m (27,9%) Naturwiesen, Heimweiden : 596 m 2 (12,4%)

: 596 m (12,4%) Alpwirtschaftsflächen : 585 m 2 (12,2%)

: 585 m (12,2%) Vegetationslose Flächen : 539 m 2 (11,1%)

Fels, Geröll, Sand, Berge

: 539 m (11,1%) Fels, Geröll, Sand, Berge Ackerland : 451 m 2 (9,4%)

: 451 m (9,4%) Unproduktive Vegetation : 339 m 2 (7,1%)

Gebüsch/Strauchvegetation, Feuchtgebiete, alpine Sportinfrastruktur, Lawinenverbauungen

: 339 m (7,1%) Gebüsch/Strauchvegetation, Feuchtgebiete, alpine Sportinfrastruktur, Lawinenverbauungen Gebäudeareal : 193 m 2 (4%)

: 193 m (4%) Stehende Gewässer : 167 m 2 (3,5%)

: 167 m (3,5%) Gletscher, Firn : 120 m 2 (2,5%)

: 120 m (2,5%) Verkehrsflächen : 114 m 2 (2,4%)

Strassen, Autobahn, Parkplätze, Eisenbahn, Flughäfen

: 114 m (2,4%) Strassen, Autobahn, Parkplätze, Eisenbahn, Flughäfen Gehölze : 111 m 2 (2,3%)

: 111 m (2,3%) Gebüschwald : 75 m 2 (1,6%)

: 75 m (1,6%) Obst-, Reb- und Gartenbauflächen : 56 m 2 (1,2%)

: 56 m (1,2%) Fliessgewässer : 40 m 2 (0,8%)

: 40 m (0,8%) Industrie- und Gewerbeareal : 30 m 2 (0,6%)

: 30 m (0,6%) Erholungs- und Grünanlagen : 24 m 2 (0,5%)

Parks, Sportplatz, Camping, Friedhof



: 24 m (0,5%) Parks, Sportplatz, Camping, Friedhof Besondere Siedlungsflächen: 20 m2 (0,4%)

Abwasserreinigung, Energieversorgung, Deponien, Entsorgung, Baustellen



Besonders interessant dürfte in deiner Mini-Schweiz das Eck mit den Verkehrsflächen sein: Nebst einem Brocken Flugzeug-Startpiste und dem ein oder anderen Parkplatz-Stückchen gehören dir auch über 9 Meter Strasse, inklusive 17 Zentimetern Autobahn. Falls du lieber mit ÖV unterwegs bist (schliesslich gehört dir nur ein halbes Auto, sorry!), hast du immerhin 46 Zentimeter Schiene zur freien Verfügung.

Bild: watson data/lea

Was gehört dir sonst noch so? Insgesamt 16 100er-Noten, 118 kg Gold aus den Reserven der Nationalbank und nicht zu vergessen: ein Huhn – und zwar mit grosser Wahrscheinlichkeit ein Masthuhn.

bild: watson data/lea

Dein Besitz im Detail:

1,41 Huhn

0,86 Masthuhn

0,17 Kuh (1 Kuh pro 6 Personen)

0,16 Schwein (1 Schwein pro 6 Personen)

0,04 Schaf (1 Schaf pro 25 Personen)

0,01 Pferd (1 Pferd pro 100 Personen)

0,01 Ziege (1 Ziege pro 100 Personen)

0,01 Kaninchen (1 Kaninchen pro 100 Personen)

0,01 Bienenvolk (1 Bienenvolk pro 100 Personen)

0,54 Auto (1 Auto pro 2 Personen)

0,45 Velo (1 Velo pro 2 Personen)

0,09 Töff 1 Töff pro 10 Personen)

0,07 E-Bike (1 E-Bike pro 14 Personen)

0,05 Güterfahrzeug (1 Güterfahrzeug pro 20 Personen)

Deine Familie erhält ...

... zwei Fische, ein Haus und zwei Velos. Und ein paar andere Tiere. Sie alle musst du mit allen Mitgliedern deiner fünfköpfigen Familie teilen.

Bild: watson data/lea

Besitz deiner fünfköpfigen Familie im Detail:

7,04 Hühner (davon 4,21 Mastpoulet)

1,64 Fische im Aquarium

0,98 Katze

0,86 Kuh

0,76 Schwein (3 von 4 Familien haben ein Schwein)

0,29 Hund (jede dritte Familie hat einen Hund)

0,22 Kaninchen (jede fünfte Familie hat ein Kaninchen)

0,19 Schaf (jede fünfte Familie hat ein Schaf)

0,17 Vogel (jede sechste Familie hält einen Vogel)

0,16 Reptil (jede sechste Familie hält ein Reptil)

0,15 Nager (fast jede siebte Familie hält einen Nager)

0,05 Pferd (jede 20. Familie hält ein Pferd)

0,05 Ziege (jede 20. Familie hält eine Ziege)

0,05 Truten (jede 20. Familie hält einen Truten)

2,70 Autos

2,25 Velos

0,45 Töff

0,35 E-Bike

0,27 Güterfahrzeug

Deine Gemeinde erhält ...

... ein Flugzeug, fünf Fussballplätze und sechs Coiffeur-Salons. Das und vieles mehr musst du dir mit deiner Durchschnittsgemeinde teilen. Damit es weiterhin 2148 Gemeinden gibt in der Schweiz, haben wir die restlichen Dinge auf diese Anzahl Gemeinden verteilt. Nebst dir wohnen da noch 4107 weitere Personen – allzu oft kannst du das Flugzeug also wohl nicht benutzen.

Bild: watson data/lea

Der Besitz deiner Gemeinde im Detail:

3,82 Eisenbahnbrücken

1,40 Strassenbrücken

0,61 Tunnel

6,05 Coiffeursalons

5,46 Fussballplätze

1,27 Bankfilialen

1,48 Luftfahrzeuge

46 Vereine

2220 Autos

1847 Velos

373 Töffs

220 Güterfahrzeuge

718 Kühe

40 Pferde

163 Schafe

38 Ziegen

639 Schweine

5887 Hühner

3517 Mastpoulet

26 Kaninchen

23 Bienenvölker

2,46 Enten

1,39 Gans

1,37 Lamas

1,69 Alpakas