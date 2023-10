Grenzübergang bei Rheinfelden gesperrt – wegen «verdächtigem Verhalten»

Auf Anfrage bestätigte eine Polizeisprecherin, dass zurzeit ein Polizeieinsatz am Zoll laufe. So sei eine Person wegen «verdächtigen Verhaltens» angehalten worden. Im Zuge dessen sei der Zoll weiträumig abgesperrt.

Der Grenzübergang nach Deutschland bei Rheinfelden (AG) ist grossräumig abgesperrt worden. Dies berichtete «ArgoviaToday» am Freitagabend.

Auf Google Maps ist ein erhöhtes Verkehrsaufkommen am Zoll zu bemerken.

Auf Google Maps ist ein erhöhtes Verkehrsaufkommen am Zoll zu bemerken. bild: google maps

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So werden wir den Kampf gegen die Klimaerwärmung verlieren

Sie sind vermögend, wohnen am Zürichsee und wollen keinen Uferweg auf ihrem Grundstück

«Ich will keine Blowjobs geben – er findet es ‹das Letzte›»

«Grösste Korallenbleiche der Geschichte» – Riffe vor USA werden in Rekordtempo zu Friedhöfen

«Für meine Prognose wurde ich ausgelacht – schauen wir, wie es in 11 Tagen ausschaut»

Seien wir froh, dass Joe Biden so alt ist

Jugendlicher bei Streit im Jura durch Messerstich verletzt

Ein Jugendlicher ist am Donnerstagabend in Courroux (JU) bei einem Streit mit einem anderen Jugendlichen durch einen Messerstich am Kopf verletzt worden. Er wurde mit einem Krankenwagen ins Spital gebracht.