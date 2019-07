Schweiz

Die Welt in Karten

In welchen Kantonen und Gemeinden Ausländer in der Schweiz wählen können



Die Welt in Karten

In diesen Gemeinden dürfen Ausländer jetzt schon abstimmen und wählen

Die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch fordert ein Stimmrecht für Ausländer auf Gemeindeebene. Während dies im Kanton Zürich aktuell nicht möglich ist, sieht es in anderen Teil der Schweiz anders aus. In über 600 Gemeinden dürfen Ausländer abstimmen und wählen, in den Kantonen Jura und Neuenburg haben sie gar auf kantonaler Ebene das Stimm- und aktive Wahlrecht.

So sieht es aktuell in der Schweiz aus:

(fox)

Myanmar hält erste freie Wahlen in 25 Jahren ab So fies entlarvt Jimmy Kimmel Nicht-Wähler Das könnte dich auch interessieren: «So sehen Depressionen aus» – Facebookpost einer jungen Frau geht viral Link zum Artikel Kann Basel YB wieder gefährlich werden? Alle Transfers der Super League im Überblick Link zum Artikel Mehr Spass! Hier kommen die 24 lustigsten Fails, die das Internet gerade zu bieten hat Link zum Artikel Kommen Sie, kommen Sie! PICDUMP! Link zum Artikel

Abonniere unseren Newsletter