Was bei diversen Gemeindewappen mit Tieren auch auffällt, ist das männliche Geschlechtsteil. In der Heraldik wird mit dieser Mannheit oder dem Gemächt oft Stärke und Kraft dargestellt. Dabei wird der Penis oft nur als spitz zulaufendes Organ dargestellt.

Zell schreibt auf seiner Gemeindewebsite: «Am Bild der Schnecke lässt sich viel Symbolisches ableiten, sei es bezüglich eines langsamen Fortbewegens oder eines sich in das Schneckenhaus Zurückziehens, was jedoch nicht ohne Weiteres das Wesen der Zeller Bevölkerung charakterisiert.»

So auf Tiere fokussiert wie in Bassins sind zwar längst nicht alle Gemeinden, aber immerhin fast jede dritte hat ein Tier auf ihr Wappen genommen.

Gemeindewappen sind einfach ein grosser Spass . Was man da in der Schweiz alles entdeckt. Im zweiten Teil unserer losen Serie fokussieren wir auf Tiere in Wappen ( im ersten Teil ging es um Farben ).

