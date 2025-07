Die zerrissene Fahne am Säntis. Bild: keystone

Riesige Schweizerfahne am Fusse des Säntis zerreisst nach dem Ausrollen

Die überdimensionierte Schweizerfahne ist am Donnerstag nach dem Ausrollen an einem Wiesenhang am Fusse des Säntis zerrissen. Wegen des schlechten Wetters konnte die Flagge nicht wie gewohnt an der Nordwand des Berges aufgehängt werden.

Zahlreiche Helferinnen und Helfer packten beim Entrollen auf der Alpwiese bei der Schwägalp mit an. Aufgrund der Wetterprognose entschieden sich die Verantwortlichen der Säntis Bahnen erstmals für diese Alternative. Spezialisten verankerten die 80 mal 80 Meter grosse und mehr als 700 Kilogramm schwere Fahne schliesslich im Boden.

Kurz nach dem Ausrollen zerriss die Fahne aufgrund einer Windböe, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Die Verantwortlichen versuchten daraufhin, den vertikalen Riss, der einen Teil der Flagge beinahe abtrennte, am Hang zu flicken.

Die Fahne zerriss auch schon an der Felswand

Erstmals entrollten Höhenarbeiter am 31. Juli 2009 eine überdimensionierte Schweizerfahne an der Nordwand des Ostschweizer Hausbergs.

Die Aktion war danach jährlich zum Schweizer Nationalfeiertag geplant, musste jedoch aufgrund schlechten Wetters auch schon abgesagt werden. Ausserdem ist die hängende rot-weisse Fahne wegen starkem Wind in einzelnen Jahren an der Felswand zerrissen. (leo/sda)