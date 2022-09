Ständerat streitet um In-App-Käufe in Games

Minderheitssprecherin Andrea Gmür-Schönenberger (Mitte/LU) bestritt die Wichtigkeit der Prävention nicht. Der Auftrag an den Bund sei aber im Jugendschutz-Gesetz am falschen Ort, denn er betreffe etwa auch die sozialen Medien, argumentierte sie mit Erfolg. Zudem gelte es, die Kompetenzaufteilung zwischen Bund und Kantonen zu respektieren.

Oppositionslos hielt die kleine Kammer am Dienstag an der entsprechenden Differenz zum Nationalrat fest. Dieser muss sich nun ein drittes Mal mit der Vorlage befassen.

Die eidgenössischen Räte sind weiterhin uneinig über die gesetzliche Regelung von In-App-Käufen in Games . Der Ständerat will diese nach wie vor nicht im Bundesgesetz über den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele regeln.

Massentierhaltung und Verrechnungssteuer auf der Kippe – die aktuellen Abstimmungsumfragen

Im September hält die Schweiz Abstimmungen ab. Auf nationaler Ebene stehen vier Vorlagen auf dem Programm: die Massentierhaltungsinitiative, die Teilabschaffung der Verrechnungssteuer sowie zwei verknüpfte Vorlagen zur AHV. So sehen die Prognosen für den Abstimmungssonntag je Vorlage aus.

Am 25. September 2022 findet der dritte und letzte Abstimmungssonntag in diesem Jahr statt. Im Zentrum stehen diesmal die Verrechnungssteuer, die Tierhaltung in der Schweiz sowie die Altersvorsorge. Für letztere befindet das Stimmvolk am Abstimmungssonntag gleich über zwei Vorlagen. Wie es um die Prognosen steht, erfährst du hier: