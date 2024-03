Mehr als die Hälfte der beim Bund gestohlenen Daten waren sensitiv

95 Prozent der entwendeten Daten des Bundes entfielen laut dem BACS auf die Verwaltungseinheiten des eidgenössischen Justiz und Polizeidepartements (EJPD). Drei weitere Prozentpunkte entfielen auf das eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS). Die übrigen Departemente seien «mengenmässig nur marginal betroffen», hiess es am Donnerstag weiter.

Diese umfassten Personendaten, technische Informationen, klassifizierte Informationen und Passwörter, wie das BACS am Donnerstag weiter mitteilte. Vier Objekte enthielten lesbare Passwörter.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Schwule dürfen vorerst weiter «therapiert» werden – Parlament will noch kein Verbot

Die Steuern sinken fast überall in der Schweiz – so viel kannst du sparen

IAEA-Chef Grossi hat Putin getroffen +++ Kasparow in Russland auf «Terrorliste» gesetzt

Kirschlorbeer darf vom Herbst an nicht mehr verkauft werden

Fisker: Der Elektroauto-Hersteller kämpft ums Überleben

Der Autohersteller Fisker steckt tief in den roten Zahlen und warnt Anleger vor dem Aus. Ein grosser Autohersteller könnte die Rettung sein.

Die finanziellen Probleme des Elektroautoherstellers Fisker spitzen sich zu. Im vierten Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von 463 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 200 Millionen US-Dollar. In einer Mitteilung an die Börse warnte Fisker, dass der Fortbestand des Unternehmens gefährdet sei – woraufhin der Aktienkurs um 37 Prozent auf 74 Cent einbrach. Um die Kosten zu senken, will das Unternehmen 15 Prozent der Arbeitsplätze abbauen.