Schweizer Hooligan-Datenbank im Darknet zugänglich – Fedpol hat alte Daten nicht gelöscht

Ein auf das Jahr 2015 zurückgehender Auszug aus dem Schweizer Hooligan-Informationssystem Hoogan ist im Darknet aufgetaucht. Die Daten zu gut 760 Personen sind dem Bundesamt für Polizei (Fedpol) beim Hackerangriff auf die IT-Dienstleisterin Xplain entwendet worden.

Gefunden wurden die Daten bei Abklärungen, die nach dem von watson publik gemachten Ransomware-Angriff auf die IT-Dienstleisterin Xplain im Juni aufgenommen wurden.

Das Fedpol informiert laut Mitteilung am Mittwoch von sich aus, weil «Daten zahlreicher Personen in gleichem Masse betroffen sind und gesicherte Fakten vorliegen».

Um welche Hooligan-Daten geht es?

Unter den von der Ransomware-Bande Play entwendeten und später im Darknet veröffentlichten Daten war eine acht Jahre alte XML-Datei mit Auszügen aus dem Hoogan-Informationssystem. Darin erfasst werden Personen, die an Sportanlässen im In- und Ausland mit Gewalttaten in Erscheinung getreten sind und gegen die der zuständige Kanton oder das Fedpol eine Massnahme verhängt haben.

Betroffen vom Daten-Leak sind 766 Personen, die im September 2015 im Hoogan-System aufgeführt waren. Informationen zu Delikten oder verfügten Massnahmen seien in der Datei nicht enthalten, hält das Fedpol fest. XML sei ein gängiges Dateiformat, das für den Austausch von Daten zwischen Computersystemen eingesetzt werde.

Szene aus dem Jahr 2014: Die Polizei trennt Basler und Aargauer Hooligans. archivBild: KEYSTONE

Das Fedpol hat laut eigenen Angaben bereits begonnen, die vom Datenklau und Leak Betroffenen direkt und schriftlich zu informieren, wie es am Mittwoch mitteilte. Für jene Personen, die selbst nachfragen wollen, ob sie im entwendeten Auszug von Hoogan aufgeführt sind, hat das Bundesamt ein Formular auf seiner Webseite aufgeschaltet.

Wieso wurde die alte Hooligan-Datei nicht gelöscht?

Wieso die bald zehn Jahre alte Datei nie gelöscht wurde, darüber gebe das Fedpol keine Auskunft, hält inside-it.ch fest.

Unter welchen Umständen und mit welchen Auflagen die Datei an die private Firma Xplain gelangte, wird abgeklärt, wie es in der aktuellen Fedpol-Mitteilung heisst. Bereits im Juni sei Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet worden.

Auf den aktuellen, operativen Einsatz des Hoogan-Informationssystems habe die Veröffentlichung des Auszuges keinen Einfluss, hält das Fedpol fest. Informationssysteme des Bundesamtes würden in einer gesicherten Infrastruktur des Bundes laufen. Die Daten seien dort geschützt.

So lief der Angriff ab:

Der Ransomware-Angriff auf den IT-Dienstleister Xplain war am 23. Mai durch watson publik gemacht geworden. Die Hacker hatten zuvor eine Schwachstelle auf den Servern des IT-Dienstleisters Xplain ausgenutzt und dort unter anderem Daten der Bundesverwaltung gestohlen, bevor sie eine Verschlüsselungsattacke (Ransomware) starteten.

Weil sie kein Lösegeld erhielten, machten die Cyberkriminellen Anfang Juli auf der Darknet-Seite der Ransomware-Bande Play Daten von Fedpol und des Bundesamtes für Zoll und Grenzschutz (BAZG) zugänglich. Später veröffentlichten sie angeblich alle gestohlenen Dateien, über 900 Gigabyte (GB).

Der Bundesrat will mit einem Krisenstab namens «Datenabfluss» die umfangreichen Untersuchungen und Aufräumarbeiten nach dem gravierenden Cyberangriff koordinieren. Es müsse sichergestellt werden, dass der Datenabfluss nicht weitergehe und dass so etwas in Zukunft nicht mehr möglich sei, sagte Bundesrätin Karin Keller-Sutter.

Quellen

fedpol.admin.ch: Hackerangriff auf die Firma Xplain: Auszug aus Informationssystem «HOOGAN» von 2015 im Darknet publiziert – Betroffene werden informiert

(dsc/sda)