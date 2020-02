Die Schweizer Crypto-Apps Threema und Protonmail in Kürze

Threema ist seit 2012 eine der bekanntesten Chat-Apps für Smartphones und Desktops. Entwickelt wird es von einem Unternehmen mit Sitz in Pfäffikon SZ.

Protonmail bietet seit 2013 kostenlose E-Mailkonten an, über die im Browser und in der App verschlüsselte Mails verschickt werden können.