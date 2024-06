Noch ist nicht bekannt, welche Gruppierung hinter den Störmanövern steckt. Bild: watson / unsplash

Bund bestätigt DDoS-Attacken auf Verwaltung – Sicherheit sei nicht beeinträchtigt

Tage vor Beginn der Friedenskonferenz auf dem Bürgenstock vermeldet das Bundesamt für Cybersicherheit BACS erste Störmanöver.

In der Schweizer Bundesverwaltung ist es am Donnerstag zu IT-Problemen gekommen. Unter anderem betroffen war der Zoll, wie es hiess. Dort wurde bei Zollanmeldungen auf ein Notfallverfahren umgestellt.

Der Grund für die Störung war zunächst nicht bekannt. Auf Anfrage von watson bestätigte dann kurz vor 11 Uhr das Bundesamt für Cybersicherheit BACS:

«Wie erwartet, haben heute Morgen mutmasslich aufgrund der hochrangigen Konferenz zum Frieden in der Ukraine erste Überlastungsangriffe auf verschiedene Websites des Bundes sowie in die Konferenz involvierte Organisationen begonnen.» Manuela Sonderegger, Medienverantwortliche, Bundesamt für Cybersicherheit BACS

Die Angriffe seien im Bereich des Erwarteten und es bestehe derzeit keine akute Gefährdung.

Keine Hackerangriffe

Mit solchen DDoS-Attacken zielen die Urheber darauf ab, ihre politische Botschaft zu verbreiten und Aufmerksamkeit zu erhalten. Umso wichtiger ist es, dass verunsicherte Menschen in betroffenen Ländern wissen, dass solche Angriffe vergleichsweise harmlos sind. Sie finden ohne Eindringen in geschützte fremde Netzwerke statt und es werden dabei auch keine Daten gestohlen.

«Die Sicherheit von Daten und Systemen ist zu keiner Zeit gefährdet.» BACS-Sprecherin Manuela Sonderegger

Es sei zu «kleineren Ausfällen» gekommen, erklärte die Sprecherin weiter. Die Ausfälle würden jedoch «im Bereich der festgelegten Toleranz» liegen. Das BACS informiere laufend auf seiner eigenen Webseite.

Die Schweiz rechnet im Vorfeld der Ukraine-Friedenskonferenz am Wochenende vermehrt mit Cyberangriffen. Der Bund ging insbesondere in der zweiten Hälfte der Woche von Störmanövern aus, um den Gipfel zu stören.

Anzumerken ist, dass keine Informationen zu Aktivitäten von russischen Elitehackern vorliegen. Ob staatliche russische Akteure die DDoS-Attacken gutheissen oder sogar unterstützen, ist ebenfalls nicht bekannt.

«NoName057(16)» hat bereits Deutschland attackiert

In den einschlägigen Telegram-Kanälen der pro-russischen Hacktivisten waren bis am Donnerstag keine Hinweise auf bevorstehende grossangelegte DDoS-Attacken gegen Ziele in der Schweiz zu finden, wie Recherchen von watson zeigen. Mehrere russischsprachige Gruppierungen haben sich auf solche Server-Überlastungsangriffe spezialisiert, wobei sie jeweils auf die Unterstützung Dritter zählen.

Eine der bekanntesten pro-russischen Hacktivisten-Gruppen nennt sich «NoName057(16)». Gemäss den bei Telegram veröffentlichten Postings hat sie diese Woche unter anderem die Deutsche Bahn (DB) attackiert, als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu einer Rede im deutschen Parlament in Berlin war.

Die unbekannten Cyberkriminellen übertreiben masslos, wenn sie von «zerstörten» Websites schreiben. Screenshot: watson

