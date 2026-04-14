Auch Kundendienst betroffen: Sunrise-Kunden kämpfen mit technischen Störungen

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Seit Montagnachmittag melden Sunrise-Kunden technische Ausfälle. Das berichtete zuerst der «Blick». Auf der Plattform «Allestörungen» sind inzwischen mehrere Hundert Störungsmeldungen eingegangen.

Für zusätzlichen Ärger sorgt bei einigen Betroffenen, dass auch der Kundensupport derzeit nicht erreichbar ist, wie eine automatische Bandansage mitteilt.

screenshot allestoerungen.ch

Ein Sprecher von Sunrise bestätigt auf Anfrage des «Blick», dass der Kundendienst sowie die Verkaufsplattformen seit Montag um 16 Uhr ganz oder teilweise nicht verfügbar seien. Grund dafür sei eine Fehlkonfiguration auf einer internen Plattform während Wartungsarbeiten. «Unsere Spezialisten arbeiten mit Hochdruck an der Lösung und die Dienste werden aktuell nach und nach wieder hergestellt», heisst es weiter.

Vor allem kleine Firmen betroffen

Bei einzelnen Geschäftskunden mit speziellen Telefonielösungen komme es zu zusätzlichen Problemen: Weiterleitungen und Umschaltungen würden teilweise nicht funktionieren. Betroffen sei insbesondere die sogenannte Efon-Lösung, ein internetbasiertes Telefonsystem, das vor allem von kleineren Unternehmen genutzt wird.

Nicht betroffen seien hingegen Festnetz-Internet, Festnetztelefonie, TV-Dienste sowie mobile Verbindungen, teilt Sunrise mit. Das Unternehmen entschuldigt sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten und verweist auf eine Störungsmeldung auf seiner Website, die laufend aktualisiert werde. (hkl)

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