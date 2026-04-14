bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Digital

Sunrise-Kunden melden technische Störungen – auch Kundendienst betroffen

Auch Kundendienst betroffen: Sunrise-Kunden kämpfen mit technischen Störungen

14.04.2026, 10:4914.04.2026, 10:52

Seit Montagnachmittag melden Sunrise-Kunden technische Ausfälle. Das berichtete zuerst der «Blick». Auf der Plattform «Allestörungen» sind inzwischen mehrere Hundert Störungsmeldungen eingegangen.

Für zusätzlichen Ärger sorgt bei einigen Betroffenen, dass auch der Kundensupport derzeit nicht erreichbar ist, wie eine automatische Bandansage mitteilt.

Bild
screenshot allestoerungen.ch

Ein Sprecher von Sunrise bestätigt auf Anfrage des «Blick», dass der Kundendienst sowie die Verkaufsplattformen seit Montag um 16 Uhr ganz oder teilweise nicht verfügbar seien. Grund dafür sei eine Fehlkonfiguration auf einer internen Plattform während Wartungsarbeiten. «Unsere Spezialisten arbeiten mit Hochdruck an der Lösung und die Dienste werden aktuell nach und nach wieder hergestellt», heisst es weiter.

Vor allem kleine Firmen betroffen

Bei einzelnen Geschäftskunden mit speziellen Telefonielösungen komme es zu zusätzlichen Problemen: Weiterleitungen und Umschaltungen würden teilweise nicht funktionieren. Betroffen sei insbesondere die sogenannte Efon-Lösung, ein internetbasiertes Telefonsystem, das vor allem von kleineren Unternehmen genutzt wird.

Nicht betroffen seien hingegen Festnetz-Internet, Festnetztelefonie, TV-Dienste sowie mobile Verbindungen, teilt Sunrise mit. Das Unternehmen entschuldigt sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten und verweist auf eine Störungsmeldung auf seiner Website, die laufend aktualisiert werde. (hkl)

Update folgt ...

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Russische Zensur: Wenn der Futterautomat der Katze für Videocalls zweckentfremdet wird
Russlands Bevölkerung wird es vom Kreml zunehmend erschwert, über sichere Kanäle miteinander zu chatten. Manche Bürgerinnen und Bürger kommen auf kreative Ideen.
Seit Monaten zieht der Kreml die Zügel immer straffer. Die Liste teilweise oder gänzlich gesperrter Messenger-Dienste wird immer länger und VPNs werden eingeschränkt, während die staatliche Mega-App «Max» zunehmend alternativlos wird.
Zur Story