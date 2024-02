Digitale Erpressungen nehmen zu – warum es Ermittler schwer haben

Diese Gefahr sieht Cassidy auch bei Lockbit. Zumal die Gruppe durch erfolgreiche Lösegelderpressungen finanziell sehr gut aufgestellt ist: Allein von US-Organisationen konnte sie rund 91 Millionen Dollar eintreiben. «Der Kampf ist noch lange nicht gewonnen», so der Experte.

Man habe etwa nach der Zerschlagung von BlackCat und Hive sehen können, wie widerstandsfähig die Banden seien. Sie seien in der Lage, sich zu erholen, sich umzubenennen sowie in neue oder bestehende Netzwerke zu integrieren.

Eine internationale Taskforce hat die Websites von Lockbit unter ihre Kontrolle gebracht, wie die europäische Polizeibehörde Europol mitteilte. Zudem habe man 34 Server beschlagnahmt - etwa in den USA, Grossbritannien und verschiedenen europäischen Ländern, darunter auch die Schweiz. Mit der Bundespolizei Fedpol sowie der Zürcher Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft waren auch Schweizer Behörden an der Aktion beteiligt.

Sowohl Firmen jeder Grösse als auch Privatpersonen können zum Angriffsziel werden. Oft liegt am Ursprung ein E-Mail, das einen infizierten Link oder Anhang enthält. Wenn jemand darauf klickt, wird die Schadsoftware unbemerkt heruntergeladen.

Diese Methode wird weltweit bei Cyberkriminellen immer beliebter, wie Analysen von Kaspersky ergeben. Die Zahl der betroffenen Nutzerinnen und Nutzer sei im vergangenen Jahr um 70 Prozent gestiegen, schreibt die Sicherheitssoftwarefirma in einem Bericht. Auch das Volumen der Daten, die nach einem erfolgreichen Angriff im Darknet veröffentlicht wurden, habe um 30 Prozent zugenommen.

Der deutsche Hörgerätehersteller Kind reiht sich ebenso in die Liste ein wie der Schweizer Stellenvermittler Das Team : Immer mehr Firmen kämpfen mit sogenannten Ransomware-Angriffen. Dabei sperrt eine Schadsoftware Geräte oder verschlüsselt die Daten des Opfers, sodass dieses nicht mehr darauf zugreifen kann. Dann versuchen die Angreifer, ein Lösegeld (englisch: «ransom») zu erpressen. Sie drohen mit dem Löschen oder Veröffentlichen der gestohlenen Daten, wenn die Zahlung ausbleibt.

Ein Patient des US-Unternehmens Neuralink kann eine Computermaus allein über sein Gehirn steuern. Das teilte der Unternehmer Elon Musk, der Gründer von Neuralink. Seine Firma hatte dem Patienten Ende Januar einen Computerchip ins Gehirn implantiert. «Die Fortschritte sind gut, der Patient scheint sich vollständig erholt zu haben, ohne uns bekannte Nebenwirkungen», sagte Musk in einem Live-Audio-Gespräch in seinem Onlinedienst X. Es handelt sich um die erste Transplantation eines Neuralink-Chips in ein menschliches Gehirn.