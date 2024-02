Postfinance ist down – User klagen über Störung

«Problem in der Netzwerkumgebung»: Postfinance kämpft mit schweizweiter Störung

Wer online auf die Dienste von Postfinance zugreifen will, braucht Geduld. Am Freitagmorgen funktionierte nichts mehr. Via X meldete sich Postfinance und schrieb von einem Problem in der Netzwerkumgebung. Angaben über die Länge der Störung gibt's noch nicht.

Auf allestörungen.ch gab's über 800 Meldungen über Ausfälle bei Postfinance. Betroffen sind anscheinend Webseite und App. Die Störung trat um etwa neun Uhr auf und betrifft wohl grosse Teile der Schweiz – auch Nutzer aus der Westschweiz meldeten Probleme.

