sonnig16°
DE | FR
burger
Schweiz
Digital

Hohe Benzinpreise: Schweizer kaufen mehr E-Autos

In der Schweiz werden mehr E-Autos und Plug-in-Hybride zugelassen.
In der Schweiz werden mehr E-Autos und Plug-in-Hybride zugelassen. bild: watson

Hohe Benzinpreise: Schweizer kaufen mehr E-Autos

Der Iran-Krieg wirft seinen Schatten auch auf den Schweizer Automarkt. Seit Jahresbeginn wurden deutlich mehr Elektrofahrzeuge auf die Strasse gebracht.
07.04.2026, 12:1107.04.2026, 12:13

Die E-Auto-Verkäufe haben im März stark angezogen: Der Verband freier Autohandel Schweiz (VFAS) führt diese Entwicklung in einer Analyse auf den Iran-Konflikt und die dadurch deutlich gestiegenen Spritpreise zurück. Im März 2026 – dem ersten vollen Monat nach der Eskalation – zeigt sich der Trend besonders deutlich. Die Neuzulassungen von batterieelektrischen Autos (BEV) legten im Monat im Vergleich zum Vorjahr um 21,7 Prozent zu, die von Plug-in-Hybriden (PHEV) um 38,1 Prozent.

Die gesamten Neuzulassungen von Personenwagen stiegen dagegen nur um 7,2 Prozent auf 23'010 Fahrzeuge an. Die Daten basieren auf einer Auswertung der Verkehrszulassung durch das Bundesamt für Strasse per 1. April 2026 durch den VFAS.

Lieber laden als tanken

Auch über das erste Quartal hinweg zeigt sich eine Verschiebung hin zu elektrifizierten Antrieben, während Benzin- und Dieselautos an Bedeutung verlieren. Zudem nahmen die Gebrauchtimporte zu, insbesondere bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen. Der VFAS sieht darin eine Bestätigung des Trends hin zur Elektromobilität. «Die finalen Q1-Zahlen zeigen: Steigende Treibstoffpreise infolge des Iran-Kriegs beschleunigen den Wechsel zur Elektromobilität», lässt sich Stephan Jäggi, Geschäftsleiter VFAS, in der Medienmitteilung zitieren.

E-Autos senken den weltweiten Ölbedarf – aber das ist erst der Anfang

Tatsächlich sind die Benzinpreise in der Schweiz seit Beginn der Krise spürbar gestiegen, getrieben durch höhere Ölpreise und Unsicherheiten rund um die Strasse von Hormus. Laut TCS-Benzinpreismonitor vom 1. April kletterte der Preis für Bleifrei 95 um 11 Prozent auf 1.82 Franken pro Liter und für Diesel um 22 Prozent auf durchschnittlich 2.13 Franken. (sda/awp)

Steigende Benzinpreise: Diese E-Autos lohnen sich jetzt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2025
1 / 22
Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2025

Rang 20: Volvo EX40 (729 Neuzulassungen).
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir haben SUVS für euch gezählt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
10 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
10
«Schockierende» Gesetzeslücke für Opfer von Vergewaltigungen soll geschlossen werden
Das Schweizer Unfallversicherungsgesetz (UVG) berücksichtigt bei Entschädigungen durch K.-O.-Tropfen betäubte Vergewaltigungsopfer nicht, weil sie nicht genug gelitten hätten oder sich daran erinnern könnten. Diesen Missstand will der Bundesrat nun ausräumen.
Vergewaltigungsopfer, die vor der Tat betäubt worden sind, werden vom Schweizer Unfallversicherungsgesetz (UVG) nicht als solche anerkannt. Dies, weil sie nicht genug gelitten hätten oder sich nicht an die Vergewaltigung erinnern könnten, um Entschädigungen oder Unterstützung zu erhalten. Diese Gesetzeslücke soll nun geschlossen werden.
Zur Story