In der SRF-Newsapp kannst du Sport ausblenden – Kritik von Swiss Olympic

In der SRF-Newsapp kannst du neu Sport ausblenden – das sorgt für Kritik

29.01.2026, 10:0029.01.2026, 10:00

Seit einigen Tagen gibt es in der SRF-Newsapp ein neues Feature, mit dem man die Sportberichterstattung in der App ausblenden kann.

Mit einem Klick können die Sportinhalte in der SRF-Newsapp ausgeblendet werden.
Mit einem Klick können die Sportinhalte in der SRF-Newsapp ausgeblendet werden.watson/Screenshot srf

Wer dies macht, kriegt in der Folge keine Sportartikel mehr angezeigt. Das SRF sagt, ein Teil der Userinnen und User habe sich daran gestört, dass Sportmeldungen in der Newsapp angezeigt würden, obwohl SRF auch eine separate Sportapp betreibt.

«In den letzten Jahren gingen dazu vermehrt Rückmeldungen ein, deshalb hat sich SRF entschieden, diese Funktion einzuführen», so die Medienstelle gegenüber persönlich.com.

Einige Kritikerinnen und Kritiker sehen darin allerdings einen Widerspruch zum Service-public-Auftrag des SRF. So zum Beispiel Swiss Olympic: «Uns ist bewusst, dass sich nicht alle für Sport interessieren.» Man könne nachvollziehen, wenn sich die App dadurch für Userinnen und User verbessert.

Aber: «Unser Vorschlag wäre dennoch, dass SRF die Funktion entweder auch für andere Themen einführt oder sie weglässt, wenn sie weiter nur für den Sport gelten soll», sagt Medienchef Alexander Wäfler gegenüber persönlich.com.

Wie das SRF sagt, ist eine solche Funktion für andere Themen allerdings nicht geplant. Dies, weil es zum Beispiel für Kultur keine separate App gebe wie für Sport. (ome)

Mehr News zu SRG:

Senkung der Gebühren auf 200 Franken: Das musst du zur SRG-Initiative wissen
