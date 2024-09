An der repräsentativen Online-Umfrage nahmen 1287 Personen teil.

Und auch bei den Texten, die mit KI-Unterstützung geschrieben wurden, ist nur jeder Vierte bereit, ins Portemonnaie zu greifen. Am höchsten ist die Zahlungsbereitschaft nach wie vor bei KI-freien Inhalten.

Auch bei der Deklaration gibt es Nachholbedarf. Nur 12,1 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass Medien ausreichend darüber informieren, wie sie KI einsetzen und an welchen Richtlinien sie sich orientieren.

Die Studie zeigt weiter, dass das Vertrauen der Schweizerinnen und Schweizer in die Medienhäuser beim Thema KI nicht sehr gross ist: Nur 21,2 Prozent glauben, dass die von ihnen am stärksten genutzten Medien verantwortungsvoll damit umgehen.

Den meisten Befragten ist wichtig, dass die Verantwortung für einen Inhalt immer noch bei Menschen liegt. «Viele Menschen denken wohl an Textroboter. Diese Vorstellung finden sie abschreckend», wird Studienleiter Daniel Vogler in einer Medienmitteilung zitiert.

Etwas besser sieht die Zustimmung bei Texten aus, die «mit Unterstützung» von KI erstellt wurden, also wenn die KI bei Übersetzungen, Recherchen oder Datenanalysen hilft. Immerhin 53,6 Prozent wären bereit, solche Texte zu lesen, wie aus einer Studie des fög (Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft) hervorgeht, die am Donnerstag publiziert wurde.

Eine Mehrheit der Menschen in der Schweiz ist sehr skeptisch gegenüber dem Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) im Journalismus. Dies zeigt eine neue Studie. Nicht mal jede vierte befragte Person würde Texte lesen, die vollständig von KI erzeugt wurden.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

KI-Hit: Nach Harry Potter in Berlin kommen Simpsons in «echt»

Raab ist wieder da – so war seine erste Show

Ammoniak in Luzerner Bell-Gebäude ausgelaufen: 17 Personen im Spital

Gerhard Schröder erklärt in der Schweiz, weshalb er jetzt auf Donald Trump hofft

Volkswagen soll in Deutschland bis zu 30'000 Stellen streichen

«Niemand freut sich» – so wütend sind diese 5 KMUs über die Rad-WM in Zürich

Zwei der besten europäischen Pizzerias sind in der Schweiz

Sorry, nein. Es ist vorbei. Tesla kann man nicht mehr fahren

«Alps» füllt 33 Schränke – neuer Schweizer Supercomputer eingeweiht

Die Schweiz hat einen neuen Supercomputer. Der Rechner mit dem Namen «Alps» wurde am Samstag am nationalen Hochleistungsrechenzentrum in Lugano von Bundesrat Guy Parmelin offiziell eingeweiht. Er gehört zu den leistungsstärksten Supercomputern der Welt.